我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱情趣內褲？煤氣洩漏？華人短租房東好辛酸

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐約市雷暴將襲 國殤日長周末29日、30日最宜外出

記者張心／紐約報導
嚴重的雷暴將在27日下午襲擊紐約市，氣象專家建議29日和30日再外出旅行。（市長辦公室提供）
嚴重的雷暴將在27日下午襲擊紐約市，氣象專家建議29日和30日再外出旅行。（市長辦公室提供）

嚴重的雷暴將在27日下午襲擊紐約市和周邊地區，為期三天的的國殤日長周末將在29日開始持續晴天，並在30日達到華氏89度的高溫。

福克斯氣象(Fox Weather)氣象員本森(Geoff Bansen)表示，長周末將會由陰雨開始，27日約三時至五時將有陣雨和雷暴，主要受影響區域為紐約市、新澤西州西部和賓州東部地區，「從紐約市往西邊的民眾，都能感受到強烈的雷暴天氣。」

然而這股暴雨衝擊將在27日晚間開始消退，雖然28日可能繼續會有陣雨和雷暴，但大部分時間將會是乾燥晴朗的好天氣，「總的來說會是一個非常好的周末。」本森說。

28日和29日的最高氣溫預計將達到華氏70度以上，30日則會持續升溫，最高氣溫可衝上華氏89度。

氣象局建議民眾合理規畫長周末出行，雷暴將從I-95高速公路向南延伸到費城，對於開車出行的人群造成極大的安全隱患；紐約市南部和西部地區，也發布了山洪警報，「雷暴會帶來熱帶暴雨，極有可能淹沒道路、影響行程，建議從紐約市往西南和西北方向出行的民眾注意安全」本森說。

「29日是最棒的出行時機，晴朗的天氣和充足的陽光將伴隨您。」本森表示，「但30日的氣溫又回到夏天，適合想要去海邊的人們。」

根據美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)的數據，今年長周末的出行人數將大幅度增加，預計有3920萬人會在國殤日外出，比去年上升8.3%，幾乎達到2017年的水平；此外，航空旅遊數據也反彈，會比2021年增加25%，實現2010年來的第二大增長。

紐約市 暴雨 新澤西州

上一則

紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

延伸閱讀

因疫出走 紐約達30.5萬人 10大城市居冠

因疫出走 紐約達30.5萬人 10大城市居冠
紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

紐約市申辦2024年民主黨全代會 麥迪遜廣場花園主會場

紐約市申辦2024年民主黨全代會 麥迪遜廣場花園主會場
國殤長周末 灣區可望迎疫後最繁忙旅遊季

國殤長周末 灣區可望迎疫後最繁忙旅遊季
紐約疑似猴痘病例 市衛生局推斷確診

紐約疑似猴痘病例 市衛生局推斷確診

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖
穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財