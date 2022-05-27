紐約市雷暴將襲 國殤日長周末29日、30日最宜外出

嚴重的雷暴將在27日下午襲擊紐約市，氣象專家建議29日和30日再外出旅行。（市長辦公室提供）

嚴重的雷暴將在27日下午襲擊紐約市 和周邊地區，為期三天的的國殤日長周末將在29日開始持續晴天，並在30日達到華氏89度的高溫。

福克斯氣象(Fox Weather)氣象員本森(Geoff Bansen)表示，長周末將會由陰雨開始，27日約三時至五時將有陣雨和雷暴，主要受影響區域為紐約市、新澤西州 西部和賓州東部地區，「從紐約市往西邊的民眾，都能感受到強烈的雷暴天氣。」

然而這股暴雨 衝擊將在27日晚間開始消退，雖然28日可能繼續會有陣雨和雷暴，但大部分時間將會是乾燥晴朗的好天氣，「總的來說會是一個非常好的周末。」本森說。

28日和29日的最高氣溫預計將達到華氏70度以上，30日則會持續升溫，最高氣溫可衝上華氏89度。

氣象局建議民眾合理規畫長周末出行，雷暴將從I-95高速公路向南延伸到費城，對於開車出行的人群造成極大的安全隱患；紐約市南部和西部地區，也發布了山洪警報，「雷暴會帶來熱帶暴雨，極有可能淹沒道路、影響行程，建議從紐約市往西南和西北方向出行的民眾注意安全」本森說。

「29日是最棒的出行時機，晴朗的天氣和充足的陽光將伴隨您。」本森表示，「但30日的氣溫又回到夏天，適合想要去海邊的人們。」

根據美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)的數據，今年長周末的出行人數將大幅度增加，預計有3920萬人會在國殤日外出，比去年上升8.3%，幾乎達到2017年的水平；此外，航空旅遊數據也反彈，會比2021年增加25%，實現2010年來的第二大增長。