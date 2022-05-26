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德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

紐約地鐵槍手 案發時喝令乘客「把手機都給我收起來」

記者張晨／紐約報導
華埠槍手(白衣者)過堂，認定「蓄意、無端」謀殺，案發時勒令乘客「把手機都給我收起來」。(記者張晨/攝影)
華埠槍手(白衣者)過堂，認定「蓄意、無端」謀殺，案發時勒令乘客「把手機都給我收起來」。(記者張晨/攝影)

48歲的西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)在曼哈頓華埠Q線地鐵上遭槍擊身亡，25歲的嫌犯阿布杜拉(Andrew Abdullah)自首後，25日在曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)過堂——法官判定二級謀殺，不得保釋，地檢更稱其行為是「蓄意、無端」的謀殺 ；當庭細節披露，他在槍殺安立奎後，大喊勒令車廂內其他乘客「都給我把手機都收起來！」並「換裝」躲過了警方追捕。

該案發生之際，紐約市也正經歷著一系列的大規模槍擊案件，60歲的槍手詹姆斯(Frank James)六周前剛剛在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵車廂中開槍掃射，致十人中槍、至少13人受傷；刑事法庭法官斯維特基(Jonathan Svetkey)當庭下令，將阿布杜拉關押，不得保釋，若罪名成立，他或面臨25年至終身監禁。

地區助理檢察官布隆伯格(Nicole Blumberg)也當庭提供了案發時的一些新細節——根據目擊者描述，列車在駛過曼哈頓大橋駛入堅尼路車站時，阿布杜拉在車廂中踱步、喃喃自語；然後他掏出手槍朝安立奎的胸部開了一槍。

布隆伯格同樣描述了車廂中其他乘客的恐懼——「他們擔心自己會成為下一個目標。」她說，「聽到槍聲後，其他乘客都跑到車廂兩側躲了起來，為自己也為其他人的生命祈禱，希望自己不會成為被告的下一個射擊目標。」

她還指出，阿布杜拉在槍殺了安立奎後，又大喊命令其他乘客「把手機收起來」，之後在堅尼路站下了車；而當所有人試圖搶救受害者時，阿布杜拉「非常巧妙的進行了喬裝打扮」，而躲過了警察的搜捕。

「他扔掉了自己的九毫米口徑手槍和一直穿著的深色運動衫。」布隆伯格說，離開車站後，他在附近的一家商店買了一頂帽子和一個背包，然後沿著「之字形」路線避開了曼哈頓下城警方的追捕；她稱阿布杜拉犯下了「蓄意且無端的」謀殺罪行。

曼哈頓 地鐵 手機

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