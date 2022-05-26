法拉盛109分局資深警員涉篡改物證 罪成恐囚4年

一名109分局的警員涉嫌篡改物證，被大陪審團起訴，最高恐囚四年；圖為109分局。(取自谷歌地圖)

一名服務109市警分局16年的警員因涉嫌在逮捕一名違規駕駛時，偽造蒐證視頻，日前被大陪審團以篡改證據(Tampering with Evidence)等罪起訴；皇后區 檢方表示，若被告罪成，將面臨最高達四年的監禁，他的下次出庭時間定為8月18日。

皇后區檢方25日的消息顯示，報住在洛克蘭郡(Rockland County)的45歲男子馬丁(Kevin Martin)，自2006年起任職於轄區包括法拉盛 的109分局；他三年前在逮捕一名嫌犯時，涉嫌不當執法與篡改證據，25日被大陪審團起訴。

馬丁在庭上拒不認罪，法官西米諾(Toni Cimino)允許他在擔保下釋放。

檢方消息顯示，馬丁與同儕於2019年3月1日下午4時左右執勤時，發現一輛Jeep休旅 車違反交通法規，兩人隨即攔停駕駛，並搜查涉事車輛；資料顯示，最初的搜查中，兩名警員並未在車中發現違禁品，但當晚11時30分時，馬丁聲稱他在涉案車輛中一隻鞋內發現一把非法槍枝。

法院資料顯示，馬丁在執勤時並未配戴隨身攝像機，他當晚返回警局時，找回自己的攝像機，重新錄製了他找到槍枝的過程；他逮捕涉案駕駛後，將偽造的攝像證據移交給檢方，隨後被檢方發現相關視頻不符合警員的司法辦案流程。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，公共安全與問責制度相輔相成，一名合格的警員應履行他的誓言，維護司法程序；她表示，「如今重新樹立民眾對司法的信任十分重要，皇后區檢方將繼續追查司法人員的違法行為」。