我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約疑似猴痘病例 市衛生局已推斷確診　

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

法拉盛109分局資深警員涉篡改物證 罪成恐囚4年

記者牟蘭／紐約報導
一名109分局的警員涉嫌篡改物證，被大陪審團起訴，最高恐囚四年；圖為109分局。(取自谷歌地圖)
一名109分局的警員涉嫌篡改物證，被大陪審團起訴，最高恐囚四年；圖為109分局。(取自谷歌地圖)

一名服務109市警分局16年的警員因涉嫌在逮捕一名違規駕駛時，偽造蒐證視頻，日前被大陪審團以篡改證據(Tampering with Evidence)等罪起訴；皇后區檢方表示，若被告罪成，將面臨最高達四年的監禁，他的下次出庭時間定為8月18日。

皇后區檢方25日的消息顯示，報住在洛克蘭郡(Rockland County)的45歲男子馬丁(Kevin Martin)，自2006年起任職於轄區包括法拉盛的109分局；他三年前在逮捕一名嫌犯時，涉嫌不當執法與篡改證據，25日被大陪審團起訴。

馬丁在庭上拒不認罪，法官西米諾(Toni Cimino)允許他在擔保下釋放。

檢方消息顯示，馬丁與同儕於2019年3月1日下午4時左右執勤時，發現一輛Jeep休旅車違反交通法規，兩人隨即攔停駕駛，並搜查涉事車輛；資料顯示，最初的搜查中，兩名警員並未在車中發現違禁品，但當晚11時30分時，馬丁聲稱他在涉案車輛中一隻鞋內發現一把非法槍枝。

法院資料顯示，馬丁在執勤時並未配戴隨身攝像機，他當晚返回警局時，找回自己的攝像機，重新錄製了他找到槍枝的過程；他逮捕涉案駕駛後，將偽造的攝像證據移交給檢方，隨後被檢方發現相關視頻不符合警員的司法辦案流程。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，公共安全與問責制度相輔相成，一名合格的警員應履行他的誓言，維護司法程序；她表示，「如今重新樹立民眾對司法的信任十分重要，皇后區檢方將繼續追查司法人員的違法行為」。

皇后區 法拉盛 休旅

上一則

紐約疑似猴痘病例 市衛生局已推斷確診　

下一則

紐約地鐵槍手 案發時喝令乘客「把手機都給我收起來」

延伸閱讀

法拉盛爬陽台入室殺人 華男被控謀殺

法拉盛爬陽台入室殺人 華男被控謀殺
資優班5/31報名 法拉盛24小學首設

資優班5/31報名 法拉盛24小學首設
3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物
抗爭到底 法拉盛大聯盟批亞平會罔顧民意

抗爭到底 法拉盛大聯盟批亞平會罔顧民意
紐約客談╱疏離華社 亞平會忘記初衷

紐約客談╱疏離華社 亞平會忘記初衷

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12

超人氣

更多 >
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了
美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢