紐約史泰登島1歲女童被汽車撞死 母受傷

史泰登島一歲女童和媽媽過馬路時被汽車撞死。(取自NBC視頻)

綜合數家當地媒體報導，史泰登島 一名一歲女童在26日(周四)上午，和媽媽一起過馬路時被汽車 撞死，媽媽在這起案件中受傷。肇事駕駛是一名40歲的女子，預計將被控罪。

警方稱，早上7時5分左右，史泰登島Rosebank街區Scarboro大道交Abbott街處，一名31歲婦女正和她一歲的女兒一起過馬路。這時一輛在Scarboro大道北向行駛的白色切諾基左轉到Abbott街。駕駛似乎沒有看到這母子兩人，在斑馬線上撞到了母女兩人。錄像顯示，驚恐萬狀的媽媽一開始大聲尖叫，接著失聲大哭。

監控錄像顯示，肇事駕駛身著醫務服裝。事發後，駕駛馬上停車，從車上跳下來，前去幫助傷者。

母女兩人被送往史泰登島大學醫院北院，女童一開始被列為危重病人，但後來因傷勢過重不幸去世。警方沒有立即說明媽媽受了什麼傷，只是說傷穩定。警方也沒有公布去世女童的姓名，對此案的調查正在進行中。

事發後，媽媽的尖叫將許多人從睡夢中驚醒，紛紛前來提供幫助。據鄰居說，他們在事發路口看到很多鮮血。媽媽和女童就住在這個街區，鄰居經常看到他們出來行走。

市警總局26日表示，今年截至24日(周二)，紐約已有40名行人、3名自行車騎行者和14名司機死於交通事故。去年同期，共有51名行人、3名自行車騎行者和10名司機死於交通事故。