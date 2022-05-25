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國殤日長周末紐約恐出現強風、降雨 專家籲備好雨具

記者顏嘉瑩／紐約報導
國殤日長周末天氣可能受到風暴系統影響，出現強風及降雨。(Getty Images)
國殤日長周末天氣可能受到風暴系統影響，出現強風及降雨。(Getty Images)

本周是國殤日(Memorial Day)長周末，紐約市多處都有相關的慶祝活動，但根據天氣預報，從27日(周五)晚上開始至周末，天氣有可能受風暴系統影響，出現降雨及強風；目前天氣變化仍在發展中，氣象專家提醒，周末預計要從事戶外活動的民眾，可能得想個應對計畫。

根據氣象專家觀察，日前為美國中南部帶來的暴雨和龍捲風的風暴系統和噴射氣流皺褶(jet stream wrinkle)，向包括紐約及附近三州區域的東北向移動，為該地區在國殤日長周末帶來風暴的可能性。

隨著系統的逼近，在周末前的天氣仍可能發生很多變化，但根據最新氣象預測，紐約等三州地區部分地區可能出現強風以及瞬間豪大雨，造成洪水；但不會帶來冰雹和龍捲風。

天氣影響預計從27日傍晚開始，紐約市南部和西部可能出現暴風雨，而惡劣天氣也可能影響旅遊或機場航班，計畫出行民眾應提前做好準備。

根據AccuWeather氣象預測，除局部地區降雨量較高，其他紐約市地區預估降雨量則為0.25至1吋；氣象專家提醒，考慮到長周末出遊或從事大量戶外活動，民眾應做好準備並攜帶雨具。

此波天氣影響預計將持續到28日(周六)，不過29日(周日)和30日(周一)的國殤日，天氣將會好轉；國殤日當天則是風光明媚的天氣，下午最高溫則預計可達到華氏80度。

紐約市 風暴 龍捲風

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