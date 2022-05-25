德州小學槍擊後 紐約市13歲少年背包藏槍上學

紐約市長亞當斯25日呼籲家長檢查孩子背包、房間。(記者張晨/攝影)

在紐約上州水牛城超市槍案發生後不到兩周，德州一小學再傳槍擊，造成19名學生喪命，而這兩起案件的始作俑者均為十幾歲的青少年；紐約市長亞當斯 25日與市教育總監班克斯(David Banks)在市警總局召開記者會，稱已在布魯克林一中學發現了一名13歲學生挾帶槍枝上學，「孩子屠殺孩子」的行為正在暗暗滋生，呼籲家長負起責任，檢查孩子上學背包、房間且嚴加溝通。

「我們的心與那些受害孩童的家屬同在，那種痛苦是無法想像的。」亞當斯說，這給紐約敲響了警鐘，因為這裡的槍枝流動不會停止，不管在街上打掉多少非法槍枝，它們最終還是會回來。

上周，校園安保小組在市公校 中繳獲了兩把槍，每個槍膛裡都裝了一盒子彈，彈夾裡共有18發子彈；亞當斯說，一名13歲布魯克林中學生的背包中放了一把裝有子彈的380口徑半自動手槍，多虧了安保小組監控才避免了這次悲劇。

自去年秋季開學以來，市公校已經繳獲了近20把槍枝，亞當斯呼籲家長能參與「解決問題」；他希望家長能夠檢查孩子的背包和房間，「如果你發現了槍枝、彈藥，那就有問題了。」

班克斯則表示，下周將與工會領導舉行會議，討論學校和教師今後可以採取的安全措施。

亞當斯上周就指涉槍犯罪愈見低齡，「太多年輕生命遭暴力荼毒，形成了惡性循環」，他稱這種情況並非超出控制，希望十名參議員「拿出勇氣」，開始改變槍枝法；並希望最高法院能考慮重新評估可能會被通過的公開攜槍法。

「槍枝如今像糖果和漫畫書一樣隨意售賣」，亞當斯說，孩子們已經不把它看作是會致人於死地的武器，而是可以隨意使用且不用為其負責的玩物。