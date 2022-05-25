我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／校園槍案再現、拜登有失言？初選看川普實力

快看世界／大辭職潮未退 專家：年底前換工作可能吃虧

德州小學槍擊後 紐約市13歲少年背包藏槍上學

記者張晨／紐約報導
紐約市長亞當斯25日呼籲家長檢查孩子背包、房間。(記者張晨/攝影)
紐約市長亞當斯25日呼籲家長檢查孩子背包、房間。(記者張晨/攝影)

在紐約上州水牛城超市槍案發生後不到兩周，德州一小學再傳槍擊，造成19名學生喪命，而這兩起案件的始作俑者均為十幾歲的青少年；紐約市長亞當斯25日與市教育總監班克斯(David Banks)在市警總局召開記者會，稱已在布魯克林一中學發現了一名13歲學生挾帶槍枝上學，「孩子屠殺孩子」的行為正在暗暗滋生，呼籲家長負起責任，檢查孩子上學背包、房間且嚴加溝通。

「我們的心與那些受害孩童的家屬同在，那種痛苦是無法想像的。」亞當斯說，這給紐約敲響了警鐘，因為這裡的槍枝流動不會停止，不管在街上打掉多少非法槍枝，它們最終還是會回來。

上周，校園安保小組在市公校中繳獲了兩把槍，每個槍膛裡都裝了一盒子彈，彈夾裡共有18發子彈；亞當斯說，一名13歲布魯克林中學生的背包中放了一把裝有子彈的380口徑半自動手槍，多虧了安保小組監控才避免了這次悲劇。

自去年秋季開學以來，市公校已經繳獲了近20把槍枝，亞當斯呼籲家長能參與「解決問題」；他希望家長能夠檢查孩子的背包和房間，「如果你發現了槍枝、彈藥，那就有問題了。」

班克斯則表示，下周將與工會領導舉行會議，討論學校和教師今後可以採取的安全措施。

亞當斯上周就指涉槍犯罪愈見低齡，「太多年輕生命遭暴力荼毒，形成了惡性循環」，他稱這種情況並非超出控制，希望十名參議員「拿出勇氣」，開始改變槍枝法；並希望最高法院能考慮重新評估可能會被通過的公開攜槍法。

「槍枝如今像糖果和漫畫書一樣隨意售賣」，亞當斯說，孩子們已經不把它看作是會致人於死地的武器，而是可以隨意使用且不用為其負責的玩物。

德州校園槍擊後，紐約市13歲少年攜槍上學，被安保小組監控發現。(記者張晨/攝影)
德州校園槍擊後，紐約市13歲少年攜槍上學，被安保小組監控發現。(記者張晨/攝影)

亞當斯 槍支 公校

上一則

亞裔男子華埠東百老匯地鐵站猥褻17歲少女

下一則

德州小學槍案後 霍楚提議紐約州購槍年齡升至21歲

延伸閱讀

憂華埠淪殺戮之城 紐約華裔長者反建遊民所

憂華埠淪殺戮之城 紐約華裔長者反建遊民所
亞當斯：紐約地鐵仍是主要通勤工具 增加警力保障安全

亞當斯：紐約地鐵仍是主要通勤工具 增加警力保障安全
華埠地鐵槍案 嫌犯投案前遭警伏擊抓捕

華埠地鐵槍案 嫌犯投案前遭警伏擊抓捕
資優班5/31報名 法拉盛24小學首設

資優班5/31報名 法拉盛24小學首設
恐紐約華埠淪「殺戮之城」 近百華裔長者抗議建遊民所

恐紐約華埠淪「殺戮之城」 近百華裔長者抗議建遊民所

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例
德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵