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恐紐約華埠淪「殺戮之城」 近百華裔長者抗議建遊民所

記者張心/紐約報導
近百名示威者要求市長亞當斯立即取消華埠遊民所和監獄建案規畫。(記者張心/攝影)
近百名示威者要求市長亞當斯立即取消華埠遊民所和監獄建案規畫。(記者張心/攝影)

近百名紐約華埠老人24日參與反建遊民所抗議集會，拒絕為前任市長白思豪(Bill de Blasio)參選華埠選區國會議員投票，要求現任市長亞當斯(Eric Adams)立即取消華埠遊民所和監獄建案規畫，恢復地區安全和治安穩定，不要再使華埠居民成為城市犯罪惡化的犧牲品。

影片來源：記者張心

一直堅持為監獄抗爭活動提供法律援助的律師古奇(Edward Cuccia)主持此次集會，表示自己作為在小義大利(Little Italy)和華埠長大的民眾，十分痛惜長大的家園一步步變樣，「兩天前就在我們這裡的地鐵站，無辜的人又喪命了，我們無法再忍耐下去了，華埠不能變成『殺戮之城』。」

民主黨地區領袖于金山發言表示，明明應該擔當「守護神」的第三社委會卻出賣了華埠，前市長白思豪把監獄帶了進來，又要把遊民所塞進來，「他還想代表我們擔任國會議員？我們決不允許！」

年初慘遭遊民尾隨被殺害的韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)華裔房東Brian Chin也現身，高舉「亞當斯市長請救救唐人街」的標語牌，呼籲市府不要再讓更多女性經歷李尤娜的慘劇，「她的音容笑貌還是時常在我腦海中浮現，所以我不想再保持沈默了。」

近百位華埠老人高舉「停止歧視唐人街」、「亞裔仇恨罪案狂飆361%」、「長者安全很重要」等標語牌吶喊示威，他們表示，大家一定會參加今晚6時30分的第三社委會的遊民所會議，並爭取向第三社委會發出2000封郵件，要求透明地給出最新的華埠遊民所建案規畫，積極努力地讓當權者聽到華埠的反對聲。

近百名示威者要求市長亞當斯立即取消華埠遊民所和監獄建案規畫，中為律師古奇。(記者...
近百名示威者要求市長亞當斯立即取消華埠遊民所和監獄建案規畫，中為律師古奇。(記者張心/攝影)

華埠 遊民 監獄

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