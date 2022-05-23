攻擊紐約華婦馬桂英嫌犯 被追控謀殺及過失殺人罪

嫌犯佩雷斯。(警方提供)

去年11月底，在紐約被33歲的遊民佩雷斯(Elisaul Perez)用石頭重砸頭部的華裔婦女馬桂英，經搶救88天後於2月22日離世，享年62歲；皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)23日宣布，佩雷斯被皇后郡大陪審團控謀殺、過失殺人(manslaughter)，以及此前就已被指控的攻擊(assault)及非法持有武器(criminal possession of a weapon)等罪名，罪成將面臨25年至終身監禁。

報住在布碌崙(布魯克林)布萊克大道(Blake Avenue)的佩雷斯，最初被指控犯有一級攻擊罪以及四級非法持有武器罪，在馬桂英逝世後，皇後郡大陪審團又追加二級謀殺罪以及一級過失殺人罪兩項罪名，如果罪名成立，佩雷斯將面臨25年至終身監禁。

此前，佩雷斯曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年，他有至少九起不同的案件尚在審理，控罪包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等；他曾在去年9月，涉嫌用一塊木頭從背後攻擊了另一名亞裔女性，但僅被控輕罪三級攻擊。

根據大陪審團，2021年11月26日上午8時左右，監控錄像顯示受害者馬桂英在位於皇后區97街夾38大道附近清掃人行道與街道，之後，佩雷斯撿起一塊混凝土，擊中她的頭部，在她倒地後，又再次用石頭擊打了她，馬桂英被送往附近一家醫院救治，因嚴重的頭部外傷和腦損傷接受了緊急手術 ，此後她從未康復，曾短暫甦醒，在住院三個月後，她因受傷引起的併發症 而死亡。

地區檢察官凱茲表示，對佩雷斯的指控已升級為謀殺，整個社區一直在哀悼馬桂英因殘忍的襲擊而失去生命，她移民到這個國家，希望能夠幫助貼補家庭，但是，在遭受創傷性腦損傷並試圖進行挽救生命的外科手術之後，馬桂英死於因受傷引起的併發症，皇后區地檢處將致力在案件的每個階段保持警惕，幫助並確保為受害者及其家屬伸張正義。