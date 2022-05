曼哈頓華埠Q線地鐵發生槍案 1死1傷 嫌犯在逃

根據紐約市警消息,曼哈頓華埠 Q線堅尼路(Canal St)站22日早發生槍擊 案,一名男性在Q線地鐵 上被槍殺身亡,另有一人受傷;嫌疑人目前仍然在逃。

警方表示,槍擊案發生在早11時40分左右,一名被害人正在登上北向Q線列車,被嫌犯射中胸部,另有一人受傷,兩人均被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療;被射中胸部的受害人死亡,另一人情況未知;警方表示,嫌犯作案後離開地鐵車廂,從地鐵街道出入口逃走,目前仍然在逃;目前警方尚未透露受害人其他信息,嫌犯作案動機也未知。

N/Q trains are running on the R line between DeKalb Av and Canal St in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at Canal St.



Northbound N trains are running express from Canal St to 34 St-Herald Sq. https://t.co/YIoQXkMR12