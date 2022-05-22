曼哈頓華埠Q線地鐵發生槍案 1死1傷 嫌犯在逃

紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

根據紐約市警消息，曼哈頓華埠 Q線堅尼路(Canal St)站22日早發生槍擊 案，一名男性在Q線地鐵 上被槍殺身亡，另有一人受傷；嫌疑人目前仍然在逃。

警方表示，槍擊案發生在早11時40分左右，一名被害人正在登上北向Q線列車，被嫌犯射中胸部，另有一人受傷，兩人均被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療；被射中胸部的受害人死亡，另一人情況未知；警方表示，嫌犯作案後離開地鐵車廂，從地鐵街道出入口逃走，目前仍然在逃；目前警方尚未透露受害人其他信息，嫌犯作案動機也未知。