法拉盛華男凌晨入室搶劫 35歲男主人被捅數刀致死

法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

華人 聚居的皇后區法拉盛 ,22日凌晨發生一起入室搶劫殺人案,一名華人嫌犯趁一對華人夫妻熟睡進入他們的家中,被這對夫妻發現後,涉嫌殺死35歲的丈夫,嫌犯在從陽台往下跳欲逃走時被警方逮捕。

警方表示,22日凌晨約2時左右,位於法拉盛57路132-18號的公寓,嫌犯從公寓底層陽台一層層往上跳,進入住在三樓一對華人夫妻的家中,妻子尖叫著跑出公寓,聽見嫌犯與丈夫在房間內喊叫。

警方接到報案電話後,在2時11分左右抵達案發現場,發現35歲的丈夫已經倒在床上失去意識,身上被捅數刀,經急救仍宣告不治。

警方還說,35歲的嫌犯在從陽台往下跳時被警方逮捕,當時他拒捕,警員使用電擊槍(Taser)將他制服,現場的急救人員還說,這名嫌犯當時很可能吸食了某種毒品,感到興奮(high on some type of drug)。

警方表示,目前案件仍在調查中,具體身分仍有待家屬確認。

本報記者22日上午11時左右到達案發公寓,該棟公寓仍遭警戒線封鎖,警員在公寓內調查取證,該片區域為法拉盛民宅區,相對安靜,且多為獨棟住房,案發公寓建於1986年,共有四層及八個住房單元。