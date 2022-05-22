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法拉盛華男凌晨入室搶劫 35歲男主人被捅數刀致死

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法拉盛華男凌晨入室搶劫 35歲男主人被捅數刀致死

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

華人聚居的皇后區法拉盛，22日凌晨發生一起入室搶劫殺人案，一名華人嫌犯趁一對華人夫妻熟睡進入他們的家中，被這對夫妻發現後，涉嫌殺死35歲的丈夫，嫌犯在從陽台往下跳欲逃走時被警方逮捕。

警方表示，22日凌晨約2時左右，位於法拉盛57路132-18號的公寓，嫌犯從公寓底層陽台一層層往上跳，進入住在三樓一對華人夫妻的家中，妻子尖叫著跑出公寓，聽見嫌犯與丈夫在房間內喊叫。

警方接到報案電話後，在2時11分左右抵達案發現場，發現35歲的丈夫已經倒在床上失去意識，身上被捅數刀，經急救仍宣告不治。

警方還說，35歲的嫌犯在從陽台往下跳時被警方逮捕，當時他拒捕，警員使用電擊槍(Taser)將他制服，現場的急救人員還說，這名嫌犯當時很可能吸食了某種毒品，感到興奮(high on some type of drug)。

警方表示，目前案件仍在調查中，具體身分仍有待家屬確認。

本報記者22日上午11時左右到達案發公寓，該棟公寓仍遭警戒線封鎖，警員在公寓內調查取證，該片區域為法拉盛民宅區，相對安靜，且多為獨棟住房，案發公寓建於1986年，共有四層及八個住房單元。

22日早，案發公寓仍被警方封鎖。(記者鄭怡嫣/攝影)
22日早，案發公寓仍被警方封鎖。(記者鄭怡嫣/攝影)

華人 法拉盛 皇后區

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