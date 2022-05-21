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紐約迎溫暖天氣 居民充分利用公園聚會社交

記者顏潔恩／紐約報導
多場派對活動在布魯克林日落公園舉行。(記者顏潔恩/攝影)
多場派對活動在布魯克林日落公園舉行。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市21日迎來初夏第一波熱浪，中午時分溫度超過85華氏度，不同於冬季待在家裡，不少人都趁著陽光普照把握外出的機會；在多族裔都愛去的布碌崙(布魯克林)日落公園，當天獲得充分利用，許多人帶上野餐墊與親朋好友聚會，整個公園還至少舉辦五場派對活動，場面非常熱鬧。

自21日中午開始，至少五個不同的派對活動在日落公園舉行，民眾布置好桌椅，還用顏色繽紛的氣球做裝飾，點綴夏日清爽好心情；不僅如此，籃球場、足球場早早就有人使用，公園大道上滿是家長推著嬰兒車、帶孩子學騎單車，遛狗的民眾也不少，公園木椅、樹蔭下也都坐滿了乘涼的人。

因身在戶外，防疫緊張程度下降，很多人也都脫下口罩，一些華人居民則在草地上鋪野餐墊，吃上小零食與朋友聊天；華裔民眾陳先生當日推著坐在輪椅上的妻子到公園裡散步，他說趁著夏日可穿戴清涼，且外出也不用擔心路況，行動不便的妻子終於不用悶在家裡，可出來呼吸新鮮空氣。

他繼續說道，因害怕病毒感染，過去兩年都不能好好享受夏日時光，仍是要戴著口罩才倍感安全，可另一方面，在高溫中戴口罩又很快流汗；如今大眾對病毒不像從前般恐懼，在戶外也放心脫口罩，「感覺真的回到(疫情)以前。」

亞裔民主黨俱樂部李江華當天也出現在日落公園，其九歲的女兒正參加朋友的慶生派對，「雖然疫情還在，但可能也會一直這樣沒完沒了，民眾更應把握當下，且在戶外活動可降低感染風險，不用太擔心」。

他指出，許多孩童在過去兩年中失去正常的社交活動，心理健康出現問題，現在正是作出彌補的時候；紐約市五大區均有公園，民眾應善用這些公眾場所，讓孩子的生活軌道恢復到以往。

民眾坐在木椅上歇息。(記者顏潔恩/攝影)
民眾坐在木椅上歇息。(記者顏潔恩/攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩/攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩/攝影)
民眾帶上桌椅和食物，與親朋好友在戶外聚會。(記者顏潔恩/攝影)
民眾帶上桌椅和食物，與親朋好友在戶外聚會。(記者顏潔恩/攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩/攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩/攝影)

口罩 日落公園 疫情

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