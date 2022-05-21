熱浪襲紐約 曼哈頓人頭攢動 遊客赤膊熱情更高

曼哈頓下城遊客數量未因高溫而減少。(記者張晨/攝影)

受到美西南部熱浪影響，紐約市本周末迎來初夏第一波熱浪，21日午間溫度上升至華氏90度；但曼哈頓 下城遊客數量未因高溫 而減少，不少人或赤膊或備足飲水，享受烈日帶來的好心情。

紐約人經常抱怨還未感受春天，夏天的炎熱就已經不期而至——但即使高溫預警已發布多日，曼哈頓街頭仍人流密集，人們戴著遮陽帽、穿著防曬服，年輕人乾脆赤膊行走、騎行；街邊攤販叫賣冷飲的聲音更加洪亮，市府花園一側的樹蔭下也坐滿了一排歇腳乘涼的人。

曼哈頓華埠 街頭更比以往更加擁擠，人們得以在陽光的沐浴下在街頭拍照，商家也把販賣冰飲、奶茶的招牌放於門外，著名的華埠雪糕行更是排起了長隊。

市緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)表示，周六中午12時至晚8時為「高溫預警」(Heat Advisory)時期，提醒民眾盡量避免劇烈的戶外活動。

享受熱天的人們應預防身體脫水，並小心孩子和寵物的安全——州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，人們在天氣好的時候通常安排了許多戶外活動，因而忽略了孩童和寵物。

他指出，孩子、寵物在炎熱的車裡非常危險，車內溫度上升很快，孩子的體溫上升速度更是成人的六倍；他們可能在幾分鐘之內就死於心髒病。