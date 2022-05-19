泰勒絲獲紐約大學頒榮譽博士 兩個「第一次」讓她嗨翻
曾奪下多座葛萊美大獎的樂壇流行小天后泰勒絲（Taylor Swift），昨（18）日現身紐約大學畢業典禮，讓全場嗨翻天。當泰勒絲驚喜登台時，粉絲們大暴動紛紛高喊「我們的女神！」、「我們為你驕傲！」
泰勒絲不僅獲得紐約大學頒發榮譽博士學位，更在畢業典禮上發表了一段激勵人心的演說。泰勒絲開玩笑說，我90%確定我會在這裡的主要理由是因為我的一首歌「22」。
泰勒絲昨晚（18）也透過個人IG曬出自己準備出席紐約大學畢業典禮的短片，她在紫色的學士袍底下穿著連身小黑裙，腳上搭配豹紋厚底鞋、最後戴上禮帽。畫面中可以看見她的爸爸自豪地為女兒拍照。泰勒絲在貼文寫下：「第一次戴上博士帽、穿上博士服，紐約大學我們待會見！」
泰勒絲從小便立志從事音樂創作，16歲出道的她未能有機會念大學，獲頒紐約大學的藝術榮譽博士是她的第一個學位。紐約大學在三月發表新聞稿中，盛讚泰勒絲為「她的世代中最多產與最知名的藝術家之一」。
泰勒絲在18日的畢業典禮演說中表示，「我沒辦法給你們什麼充滿智慧的建議，但我可以提供幾個生活上的小竅門（life hacks）」。以下是泰勒絲希望曾經有人告訴她的7件事：1. 人生很沈重，尤其是當你想要一次扛下所有事的時候；2. 學著跟令你感到難為情的事情共處；3. 不要隱藏你的熱情；4. 我們都是變色龍，變成誰完全取決於你自己；5. 最好的人生經驗，往往來自錯誤；6. 許多我得到的「No」，最後都比「Yes」對我有幫助；7. 丟掉完美主義，記得呼吸。
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