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泰勒絲獲紐約大學頒榮譽博士 兩個「第一次」讓她嗨翻

世界新聞網
泰勒絲驚喜現身紐約大學畢業典禮。（取自Twitter@taylornation13）
泰勒絲驚喜現身紐約大學畢業典禮。（取自[email protected]

曾奪下多座葛萊美大獎的樂壇流行小天后泰勒絲（Taylor Swift），昨（18）日現身紐約大學畢業典禮，讓全場嗨翻天。當泰勒絲驚喜登台時，粉絲們大暴動紛紛高喊「我們的女神！」、「我們為你驕傲！」

泰勒絲不僅獲得紐約大學頒發榮譽博士學位，更在畢業典禮上發表了一段激勵人心的演說。泰勒絲開玩笑說，我90%確定我會在這裡的主要理由是因為我的一首歌「22」。

樂壇小天后泰勒絲在紐約大學畢業典禮上發表了一段激勵人心的演說。Getty Ima...
樂壇小天后泰勒絲在紐約大學畢業典禮上發表了一段激勵人心的演說。Getty Images

泰勒絲昨晚（18）也透過個人IG曬出自己準備出席紐約大學畢業典禮的短片，她在紫色的學士袍底下穿著連身小黑裙，腳上搭配豹紋厚底鞋、最後戴上禮帽。畫面中可以看見她的爸爸自豪地為女兒拍照。泰勒絲在貼文寫下：「第一次戴上博士帽、穿上博士服，紐約大學我們待會見！」

泰勒絲個人IG秀出準備參加畢業典禮的過程。（截自泰勒絲IG）
泰勒絲個人IG秀出準備參加畢業典禮的過程。（截自泰勒絲IG）

泰勒絲從小便立志從事音樂創作，16歲出道的她未能有機會念大學，獲頒紐約大學的藝術榮譽博士是她的第一個學位。紐約大學在三月發表新聞稿中，盛讚泰勒絲為「她的世代中最多產與最知名的藝術家之一」。

泰勒絲在18日的畢業典禮演說中表示，「我沒辦法給你們什麼充滿智慧的建議，但我可以提供幾個生活上的小竅門（life hacks）」。以下是泰勒絲希望曾經有人告訴她的7件事：1. 人生很沈重，尤其是當你想要一次扛下所有事的時候；2. 學著跟令你感到難為情的事情共處；3. 不要隱藏你的熱情；4. 我們都是變色龍，變成誰完全取決於你自己；5. 最好的人生經驗，往往來自錯誤；6. 許多我得到的「No」，最後都比「Yes」對我有幫助；7. 丟掉完美主義，記得呼吸。

泰勒絲開心向現場粉絲們揮手。Getty Images
泰勒絲開心向現場粉絲們揮手。Getty Images

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