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紐約市疫情升至高風險 衛生局籲室內公共場所戴N95口罩

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紐約市疫情升至高風險 衛生局籲室內公共場所戴N95口罩

記者和釗宇／紐約報導
紐約市新冠疫情風險等級17日提升至「高風險」，市衛生局強烈建議民眾在室內公共場所佩戴N95等高品質口罩。圖為布魯克林一輛流動檢測車。(美聯社)
紐約市新冠疫情風險等級17日提升至「高風險」，市衛生局強烈建議民眾在室內公共場所佩戴N95等高品質口罩。圖為布魯克林一輛流動檢測車。(美聯社)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)17日將新冠疫情風險等級提升至「高風險」，市衛生局強烈建議民眾在室內公共場所佩戴N95等高品質口罩，並接種疫苗和補強針；不過，市府仍無計畫重啟任何強制性防疫政策。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標，若一地過去七天每10萬人感染人數達到200人以上，同時過去七天每10萬人新冠住院人數達到10人以上，該地將被標記為疫情「高風險」；根據市府最新數據，全市過去七天每10萬人感染人數達到308.51人，過去七天每10萬人新冠住院人數達到10.2人，已經進入「高風險」範圍；而在一個月之前，紐約市的疫情還在「低風險」。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)在聲明中呼籲民眾嚴格防疫，「我們現在已經有抵禦本輪疫情的各種武器，包括分發自測盒、口罩和口服藥物；重返低風險需要每個人做出貢獻，如果我們遵從防疫指導，我們預期本輪疫情的高峰不會持續很長時間。」

根據市府的防疫指導，若疫情進入「高風險」，市府應增加檢測和接種量，並要求市民在室內公共場所戴N95、KN95等高質量口罩，而非普通口罩，盡量避免人員密集的室內活動；此前市府已宣布將在未來一個月內，向1600所公校、超過1000個社區組織、圖書館、文化機構、教會和民選官員辦公室發放1650萬個自測盒和100萬個高質量口罩。

不過，市府仍未計畫採取任何強制防疫措施；亞當斯16日說，全市的醫院床位仍然充足，「我們沒有出現前幾輪疫情那樣的醫療資源擠兌，現在住院人數和死亡人數仍相對較少，我們還沒有到達要出台強制防疫政策的時候。」

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