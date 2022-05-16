我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

紐約秋園監獄強行動工 社區居民：將抗爭到底

記者鄭怡嫣／紐約報導
針對秋園社區監獄計畫，社區居民及組織曾組織示威表示抗議。(臧東慧提供)
針對秋園社區監獄計畫，社區居民及組織曾組織示威表示抗議。(臧東慧提供)

作為取代雷克島(Rikers Island)的社區監獄之一，皇后區秋園(Kew Garden)的監獄計畫一直遭到社區居民的反對，但市設計和建築局(Department of Design and Construction)近來已開始限制監獄建地周圍的出入，為施工作準備，第一階段的工程也擬在今年底完成，面對飆升的犯罪率，不少居民與社區人士16日再次對該計畫表示抗議與擔憂。

市設計和建築局日前在社區發出告示，表示正在限制秋園監獄建地周圍的出入，為修一條48吋的監獄水管作初步的施工準備；該局的發言人麥克斯(Ian Michaels)也說，在施工以前，承包商已在秋園82大道交126街、以及82大道交132街兩處，開挖了兩個試驗基坑、勘測地情，秋園監獄計畫第一階段的施工，也將在今年年底完成。

此前，前市長白思豪(Bill de Blasio)曾提出十年社區監獄計畫，計畫在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區花費83億元建造四座監獄，逐步代替關閉的雷克島監獄；在就任市長以後，亞當斯曾表示將兌現該計畫，用更小規模、人性化的社區監獄取代雷克島；但疫情期間，全市犯罪率飆升，公共安全成為一大隱患，越來越多的居民對在社區建設監獄表示不滿與反對。

紐約市居民聯盟創始人臧東慧16日表示，從去年6月監獄附屬停車場開工以來，一直在與秋園的民代與社區人士保持聯繫，密切關注事態進展，去年8月6日在監獄擬址舉行的示威活動，市議員霍頓(Robert Holden)及當時市議會第29區的參選人舒曼琳(Lynn Schulman)均抵制社區監獄，無論如何，秋園監獄不能興建，雷克島監獄應原地修復，在施工的停車場可以作為以後的醫院、學校或其他公眾設施的停車場。

臧東慧還說，關閉目前有6000多名在押囚犯、嫌犯的雷克島監獄，使用總共僅3500個床位的四個社區監獄，將不得不再釋放或少關押3000名囚犯到紐約的大街上，將嚴重危害社區安全，且計畫勞民傷財，所有秋園及周邊居民、(皇后區第八和第九)社區委員會、民選官員、以及包括居民聯盟、大紐約區同源會在內的社區組織，都已表明了將反抗這一荒謬計畫到底的決心，將繼續團結一致抗爭直到勝利為止。

社區人士陳陳熠16日表示，秋園、雷哥公園(Rego Park)以及森林小丘(Forest Hills)，曾是相對安全的社區，也是民眾意欲安居的理想地，但這一兩年來不好的政策，使秋園既有雨傘酒店(Umbrella Hotel)槍案的發生，又變成社區監獄的建地，雖說坐落在法庭周邊，便於嫌犯等上庭及處理法律相關事務，但社區監獄必然會對當地治安、學校、住家、小商業等造成許多的問題，83億元的撥款，也都是納稅人的血汗錢，「況且還沒有任何與我們溝通的橋梁，這是無論如何都不能接受的。」

監獄 皇后區 亞當斯

上一則

紐約州國會議員選區重畫草案公布 民主黨優勢大減

下一則

第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽5月29日於法拉盛正式開戰

延伸閱讀

康復近一個月 上海染疫者仍被社區禁止外出

康復近一個月 上海染疫者仍被社區禁止外出
亞裔瑞嘉參選第30區州眾議員 孟昭文、劉醇逸背書

亞裔瑞嘉參選第30區州眾議員 孟昭文、劉醇逸背書
社區巡邏隊 守護法拉盛滿1周年

社區巡邏隊 守護法拉盛滿1周年
亞當斯：紐約仇恨犯罪下降40% 亞裔非裔華埠遊行反仇恨

亞當斯：紐約仇恨犯罪下降40% 亞裔非裔華埠遊行反仇恨
勝利婭選阿拉米達縣警長 盼打造「小鎮警民關係」

勝利婭選阿拉米達縣警長 盼打造「小鎮警民關係」

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次