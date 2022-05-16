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紐約州國會議員選區重畫草案公布 民主黨優勢大減

記者和釗宇／紐約報導

由州高等法院任命的紐約州選區重畫主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)16日公布國會議員和州參議員選區重畫草案，民主黨優勢被大大限制，搖擺郡的數量從原地圖的三個增至八個，恐對民主黨中期選舉造成不利影響；同時，和州議會選區重畫地圖不同，曼哈頓布碌崙(布魯克林)華社被畫分到不同選區，恐對華社不利。

紐約州議會推出的國會議員和州參議員選區重畫地圖被州上訴法院裁決違憲，此版本的國會議員選區重畫中，民主黨在全州26個選區中的22個選區占絕對優勢，僅有三個搖擺郡；而根據塞瓦斯的選區重畫地圖，民主黨只在15個郡占絕對優勢，搖擺郡的數量增至八個；改動較大的選區主要位於上州，對共和黨更加有利。

在紐約市，塞瓦斯對爭議最大國會議員第11選區做出改動，相比州議會的選區地圖，塞瓦斯將民主黨占絕對優勢的公園坡(Park Slope)移出該選區，但同時將日落公園(Sunset Park)納入該選區，意味著目前代表該選區的共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)將不再處於劣勢。

但同時，這也意味著曼哈頓和布碌崙華裔社區被分割在兩個國會議員選區；根據州議會的選區地圖，曼哈頓華埠和布碌崙8大道社區均屬於國會議員納德勒(Jerry Nadler)的第10選區，但按照塞瓦斯的選區地圖草案，該選區的華裔社區僅剩下曼哈頓華埠，納德勒拿下該選區的懸念不大。

此外，老牌國會眾議員梅龍尼(Carolyn Maloney)也可能遭遇挑戰，根據塞瓦斯的選區地圖草案，她代表的第12選區將不再涵蓋皇后區，而全部位於曼哈頓中城，意味著作為溫和派的梅龍尼將面臨左派參選人的更嚴峻挑戰。

州高等法院預計將在18日對塞瓦斯的選區重畫草案舉行公聽，最終地圖將於20日定案；國會議員和州參議員初選將推遲至8月23日舉行。

民主黨 曼哈頓 布碌崙

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