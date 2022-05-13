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紐約地鐵槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控：我感覺很好

記者張晨／紐約報導
一月前在紐約布魯克林日落公園36街地鐵站開槍掃射、致十餘人受傷的非洲裔槍手詹姆斯(Frank James)，13日在布魯克林聯邦法院(Brooklyn Federal Court)受審。美聯社
一月前在紐約布魯克林日落公園36街地鐵站開槍掃射、致十餘人受傷的非洲裔槍手詹姆斯(Frank James)，13日在布魯克林聯邦法院(Brooklyn Federal Court)受審。美聯社

一月前在紐約布魯克林日落公園36街地鐵站開槍掃射、致十餘人受傷的非洲裔槍手詹姆斯(Frank James)，13日在布魯克林聯邦法院(Brooklyn Federal Court)受審；但其不但態度輕佻，告知法官自己「感覺很好」(feeling pretty good)，更拒認恐怖攻擊指控。

62歲的詹姆斯出生在布朗士，當庭他除了表示自己理解這些指控、其現有的權利，和「有能力」受審之外，幾乎未言其他。

詹姆斯被控於4月12日在開往曼哈頓的N線列車上掃射33發子彈，他還在地鐵駛進日落公園站時發射了一枚煙霧彈；案件導致十人被子彈擊中，另有19人受傷。

法庭記錄顯示，詹姆斯受審時身穿卡其色囚服，臉上帶著藍色外科口罩，他面臨兩項罪名指控——在捷運系統中實施恐怖襲擊(Terror Attack Against a Mass Transit System)及開槍掃射至多人受傷(Discharging a Firearm During a Crime of Violence)，如果罪名成立，他將面臨終身監禁。

當法官昆茨(William Kuntz)宣讀對詹姆斯的起訴書時，被告看了看法官，又看了看面前的桌子；昆茨表示，政府在定罪後可以要求沒收他的財產，詹姆斯聽後瞪大了眼睛，揚起了眉毛。

在訴訟結束時，他還押到聯邦拘留所，不得保釋。

紐約布魯克林地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)。(Getty Ima...
紐約布魯克林地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)。(Getty Images)

地鐵站 日落公園 布魯克林

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