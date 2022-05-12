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紐約市公校沒收近5000件防身武器 治安差學生慌

記者張心／紐約報導
市教育總監、市長亞當斯(左一)和市警總局局長西維爾(左二)探討確保全市公校系統學生們的安危。(市長辦公室提供)
市教育總監、市長亞當斯(左一)和市警總局局長西維爾(左二)探討確保全市公校系統學生們的安危。(市長辦公室提供)

紐約市警局日前公布最新數據，自秋季學期恢復到校上課以來，已在公校內部發現逾4700件武器，多為防身所用的刀具和胡椒噴霧，當局分析同全市治安下降後學生滋生的不安全感有關。

教育總監班克斯(David Banks)表示，即使治安每況愈下的局面還未深入校園，但藉此也可以看出學生們不安和焦慮的內心，根源在於學校以外的地方發生了太多問題了，「學生們隨身攜帶武器，並不是為了用來對付同學們，而是對學校周邊潛在的危機惴惴不安。」

根據市警統計，截止目前，全市公校內已經沒收1400個胡椒噴霧，去年同期僅為186個；四吋以下刀具共沒收1100多件，去年同期僅為774件。

此外，市警局還在校內找到16把槍支，較去年同期的5把增加不少；電擊槍(Taser)繳獲數量達到416把，去年僅為42把。金屬手環(metal knuckles)也從18個飆升為104個，讓學校安保人員大為震驚。

「我很擔心學生們把更多的武器帶到學校來。」班克斯表示，「如果學生們感到不安，那更別提專心學習了。」作為一名前公校安全工作人員，班克斯說在「警察世家」長大的自己，父親在市警總局工作了近30年，兄弟是負責全市公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)，所以他非常關注治安問題，「我非常重視和市警總局合作，已經同他們多次會面。」

市教育局安全主任蘭普桑特(Mark Rampersant)對此回應稱，市教育總監、市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)正「步調一致」地確保全市公校系統學生們的安危，「目前已經有250名第二批學校安保人員，已經在接受專業培訓。」

教育總監 公校 警察

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