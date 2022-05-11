17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

案發地點。（取自谷歌地圖）

一位17歲的男高中生11日下午在紐約皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)一家中餐館 外被射傷左臂，市警表示嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，11日下午約1時40分左右，在皇后區艾姆赫斯特格蘭大道(Grand Ave)近瑪斯佩高中(Maspeth High School)的一家名為黃金餃(Grand Dumpling)的中餐館門前，一位17歲的男學生被射傷左臂，之後他跑回他念書的瑪斯佩高中求救，被送至艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，目前無生命威脅。

警方還說，在開槍後，嫌犯乘坐電動車，沿74街逃逸，目前仍在逃，兩人疑因起爭執而導致嫌犯開槍。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。