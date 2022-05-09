全美疫情高風險郡 紐約州占近半 布朗士意外成低風險區

紐約州 新冠疫情 繼續升溫，全州62個郡中有58郡已經處於疫情中高風險區，全美則有近半高風險郡位於紐約州；不過，此前疫情嚴重的紐約市布朗士 區，目前卻名列疫情低風險區。

數據顯示，布朗士區目前每十萬人的感染人數為140.18，是全市五區中唯一低於200的區；相比之下，曼哈頓每十萬人感染人數達到328.48，皇后區為257.25，布碌崙(布魯克林)和史泰登島分別為228.88和252.19；但同時，布朗士區也是紐約市接種率第二低的區，74%的接種率僅高於布碌崙的72%。

布朗士區為何能夠保持疫情低風險，原因尚不得知；在此前幾輪疫情中，布朗士區損失慘重，該區死亡人數在全美各郡中排在第十，累計病例數則排在全美各郡中第20；而此前疫情風險較低的地區，如曼哈頓和皇后區長島市，近期檢測陽性率則大幅上升。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，全美共有79個郡屬於疫情高風險區，其中36個高風險郡位於紐約州；但根據州府數據，目前住院人數雖有上漲，但仍處於可控範圍內；全州住院人數上周已突破2000人，比一個月前猛增三倍，仍遠低於今年1月1萬2600人的峰值。