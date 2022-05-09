我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大峽島分校校長姚理查 以亞太裔身分為榮

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

全美疫情高風險郡 紐約州占近半 布朗士意外成低風險區

記者和釗宇／紐約報導

紐約州新冠疫情繼續升溫，全州62個郡中有58郡已經處於疫情中高風險區，全美則有近半高風險郡位於紐約州；不過，此前疫情嚴重的紐約市布朗士區，目前卻名列疫情低風險區。

數據顯示，布朗士區目前每十萬人的感染人數為140.18，是全市五區中唯一低於200的區；相比之下，曼哈頓每十萬人感染人數達到328.48，皇后區為257.25，布碌崙(布魯克林)和史泰登島分別為228.88和252.19；但同時，布朗士區也是紐約市接種率第二低的區，74%的接種率僅高於布碌崙的72%。

布朗士區為何能夠保持疫情低風險，原因尚不得知；在此前幾輪疫情中，布朗士區損失慘重，該區死亡人數在全美各郡中排在第十，累計病例數則排在全美各郡中第20；而此前疫情風險較低的地區，如曼哈頓和皇后區長島市，近期檢測陽性率則大幅上升。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，全美共有79個郡屬於疫情高風險區，其中36個高風險郡位於紐約州；但根據州府數據，目前住院人數雖有上漲，但仍處於可控範圍內；全州住院人數上周已突破2000人，比一個月前猛增三倍，仍遠低於今年1月1萬2600人的峰值。

疫情 布朗士 紐約州

上一則

亞當斯籲紐約州府 延長市長公校控制權

延伸閱讀

心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區
市府砸4760萬元 拓展綠色通道

市府砸4760萬元 拓展綠色通道
黃敏儀提出新案 供移民教育資源

黃敏儀提出新案 供移民教育資源
州長選舉 霍楚黨內民調領先 慎防葛謨攪局

州長選舉 霍楚黨內民調領先 慎防葛謨攪局
新移民高中生 可望增設過渡學校

新移民高中生 可望增設過渡學校

熱門新聞

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

2022-05-05 07:30
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
徐汝強。(警局提供)

53歲華男 紐約長島捅傷人 當場被捕

2022-05-03 13:35

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確