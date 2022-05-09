我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大峽島分校校長姚理查 以亞太裔身分為榮

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

亞當斯籲紐約州府 延長市長公校控制權

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長亞當斯。(歐新社)
紐約市長亞當斯。(歐新社)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)及多個工會人員9日在市政廳前集會，呼籲州議會延長市長對紐約市公校的控制權；他表示，保持市長公校控制權能給教育系統帶來更多穩定性，利於推行改革政策。

亞當斯表示，市長控制下的紐約市公校系統已經取得許多成功，包括全市免費四歲學前班項目啟動、全市公校畢業率增長超過20%、所有學校全額收到每年總額達6億元「公平學生資金」(Fair Student Funding)等，疫情期間市府也得以協調各部門有效應對了校園疫情；而若市長公校控制權沒能延長，紐約市公校系統就將分化，恢復2002年之前的32個學區，這將導致更多腐敗和官僚主義。

他說，延長市長公校控制權將惠及近百萬紐約市公校生，同時將能讓市府可以推行更具變革性的教育政策，解決系統性的不平等問題這一多年頑疾；「現在我們已經準備進入暑假，延長市長公校控制權，也能給家長吃下定心丸；我們期待和州府、州議會合作，確保紐約市公校在正確的方向前進。」

班克斯則表示，市長控制公校可以保證每所學校都有心理健康服務，也能保證暑期班正常開課，「無論是應對危機還是為學生們的未來提供支持，學生、學校和社區顯然都需要延長市長控制權來獲得穩定性。」

公校 紐約市 教育總監

上一則

白思豪自認不受市民歡迎 籲拜登勿重蹈覆轍

下一則

全美疫情高風險郡 紐約州占近半 布朗士意外成低風險區

延伸閱讀

紐約州長霍楚確診 隔離無症狀 本周遠距上班

紐約州長霍楚確診 隔離無症狀 本周遠距上班
僅2成政界人士 認為霍楚、亞當斯做得不錯

僅2成政界人士 認為霍楚、亞當斯做得不錯
格蘭街遊民所取消 實因酒店勞資糾紛未決

格蘭街遊民所取消 實因酒店勞資糾紛未決
紐約州長霍楚新冠確診 打過嬌生和2劑補強針 尚無症狀

紐約州長霍楚新冠確診 打過嬌生和2劑補強針 尚無症狀
民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力

民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力

熱門新聞

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

2022-05-05 07:30
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
徐汝強。(警局提供)

53歲華男 紐約長島捅傷人 當場被捕

2022-05-03 13:35

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確