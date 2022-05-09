亞當斯籲紐約州府 延長市長公校控制權

紐約市長亞當斯。(歐新社)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監 班克斯(David Banks)及多個工會人員9日在市政廳前集會，呼籲州議會延長市長對紐約市公校 的控制權；他表示，保持市長公校控制權能給教育系統帶來更多穩定性，利於推行改革政策。

亞當斯表示，市長控制下的紐約市公校系統已經取得許多成功，包括全市免費四歲學前班項目啟動、全市公校畢業率增長超過20%、所有學校全額收到每年總額達6億元「公平學生資金」(Fair Student Funding)等，疫情期間市府也得以協調各部門有效應對了校園疫情；而若市長公校控制權沒能延長，紐約市公校系統就將分化，恢復2002年之前的32個學區，這將導致更多腐敗和官僚主義。

他說，延長市長公校控制權將惠及近百萬紐約市公校生，同時將能讓市府可以推行更具變革性的教育政策，解決系統性的不平等問題這一多年頑疾；「現在我們已經準備進入暑假，延長市長公校控制權，也能給家長吃下定心丸；我們期待和州府、州議會合作，確保紐約市公校在正確的方向前進。」

班克斯則表示，市長控制公校可以保證每所學校都有心理健康服務，也能保證暑期班正常開課，「無論是應對危機還是為學生們的未來提供支持，學生、學校和社區顯然都需要延長市長控制權來獲得穩定性。」