我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長霍楚新冠確診 打過嬌生和2劑補強針 尚無症狀

新冠影響他的性功能？ 病毒雖附著生殖系統 但不排除心理…

紐約州長霍楚新冠確診 打過嬌生和2劑補強針 尚無症狀

記者和釗宇／紐約報導
霍楚8日表示她已感染新冠肺炎，雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。（州長辦公室提供）
霍楚8日表示她已感染新冠肺炎，雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)8日表示，她已感染新冠肺炎；雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。

63歲的霍楚此前接種的是一針的嬌生疫苗，並已接種兩劑補強針，最近一次接種是4月4日，目前尚不清楚她是如何感染的；根據官方紀錄，霍楚周末一直在州府奧伯尼活動，而根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標，奧伯尼屬於疫情高風險區，州府官員說，霍楚工作期間一直遵守正常防疫規定，包括戴口罩。

霍楚敦促民眾繼續積極接種疫苗並接受檢測，如果出現新冠肺炎症狀，應保持隔離；州府發言人表示，霍楚將根據聯邦衛生部門的建議，隔離五天，她已取消原定9日前往華府的行程；不過，州府並未透露還有多少行程因為霍楚接受隔離而被打斷；通常來說，5月的奧伯尼較為忙碌，因州州議會須在6月2日休會之前敲定本次會期的立法。

至此，紐約州、市政要基本都已感染過新冠肺炎：市長亞當斯(Eric Adams)上月感染，症狀輕微；前副州長本傑明(Brian Benjamin)2月參加民主黨黨代會後感染；市公益維護人、州長參選人威廉姆斯(Jumaane Williams)和前市主計長斯靜格(Scott Stringer)去年都曾感染。

根據州府數據，全州7日新增病例9940，單日檢測陽性率7.9%，七天平均檢測陽性率為7.2%；全州每10萬人感染人數過去一個月以來已經飆漲近三倍，7日增至50.9，5日曾一度高達71.1。

儘管疫情反彈風險加劇，州府目前仍未打算重啟部分防疫規定，因為不想阻礙經濟恢復；霍楚上月曾表示，「我們將保護民眾的健康，但同時也要保護經濟，我們可以保證，不會重新封閉紐約州。」

霍楚8日表示她已感染新冠肺炎，雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。（州...
霍楚8日表示她已感染新冠肺炎，雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。（州長辦公室提供）

霍楚 檢測 紐約州

上一則

知情人士：格蘭街231號遊民所取消 實因勞資糾紛未解決

延伸閱讀

紐約州長參選人蘇奧齊搭檔 雷娜爆財務醜聞 民主黨初選再添變數

紐約州長參選人蘇奧齊搭檔 雷娜爆財務醜聞 民主黨初選再添變數
5人參選紐約州副州長 戴加多領跑

5人參選紐約州副州長 戴加多領跑

布碌崙華社集會 籲畫亞裔選區

布碌崙華社集會 籲畫亞裔選區
「自由職業者不免費服務」法案 數十州議員力挺

「自由職業者不免費服務」法案 數十州議員力挺
霍楚選紐約州長 勞工家庭黨力挺

霍楚選紐約州長 勞工家庭黨力挺

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

2022-05-05 07:30

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費
李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡