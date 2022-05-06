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曼哈頓華埠火災現場清理中 建築主體得以保留

記者張晨／紐約報導
工人從茂比利街(Mulberry St.)78號樓內清除出了大量的遺留垃圾。(記者張晨/攝影)
工人從茂比利街(Mulberry St.)78號樓內清除出了大量的遺留垃圾。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號發生致命火災後的兩周，清理及重建工作已經展開——雖然入口處6日仍貼著危建撤離令，但工人們已經進入樓內，並清除出了大量遺留垃圾，底層商鋪的清理工作也隨之開始；社區人士表示，儘管遭受了如此大火和水淹的摧殘，建築仍足夠穩定，可以進行翻新。

位於同一棟樓宇的夫妻店K. K. 平價市場(K. K. Discount Store)當日正忙著清掉店內的灰泥，店主李氏夫妻表示，他們可能會在幾個月內重新開業；但是，鄰近的「裕華參茸藥材公司」(Ewa Trading Co Inc.)庫存則全部損失，遭水淹受損嚴重，需要大量後續整理工作。

4月14日凌晨3時50分，78號五層一戶公寓冒出濃煙，隨後火災警報迅速升至二級，100多名消防員、警員及救援隊伍趕赴現場；大火導致患有唐氏綜合症的52歲華裔男子陳愛德(Edward Chin，音譯)和其91歲的母親陳如兼(Yu Kim Chin，音譯)死亡。

社區人士陳家齡表示，自4日開始，整日的清理工作就已經展開，相比70號兩年前的大火，78號不用推翻重建是非常幸運的；從多年來，華埠歷經挫折，但總能「浴火重生」，彰顯出它的韌性。

民眾若有意捐款可訪問網頁：https://gofund.me/ca1c42ca 或非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)的「茂比利街78號火災緊急救濟基金」(78 Mulberry Fire Emergency Relief Fund)：https://gofund.me/d68d7afb。

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死...
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)
茂比利街78號發生致命火災後的兩周，清理及重建工作展開。(記者張晨/攝影)
茂比利街78號發生致命火災後的兩周，清理及重建工作展開。(記者張晨/攝影)

華埠 曼哈頓 華裔

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