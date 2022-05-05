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紐約警察在康尼島被刺傷 嫌犯中槍

記者胡聲橋／紐約報導
警察局長西維爾召開記者會，介紹康尼島警察被刺傷，嫌犯遭槍擊的情況。(取自NYPD推特)
警察局長西維爾召開記者會，介紹康尼島警察被刺傷，嫌犯遭槍擊的情況。(取自NYPD推特)

一名紐約市警員5日下午在布碌崙(布魯克林)康尼島與一名犯罪嫌犯的衝突中手部遭刺傷，被送入康尼島醫院接受治療後出院；嫌犯的腿和肩膀各被警方擊中一槍，也沒有生命危險。

案件發生在5日下午1時左，地點在康尼島西八街，距離離市警60分局只有幾個街區；一名警員在街頭巡邏時看到一輛銀色休旅車(SUV)阻擋了交通，一名57歲的男子站在車外，手裡拿著兩把刀，其中一把有16吋長。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)在現場舉行的記者會上表示，在警員發出了放下刀子的指令後，嫌犯向他撲了過來；這名警員隨即和嫌犯拉開距離，但嫌犯步步進逼；這時有另一名警員在路人的提醒下趕來幫忙，在發出多次指令無效後，向嫌犯開了四槍。

據西維爾描述，即使在中槍倒地後，嫌犯仍在繼續掙扎，沒有放開手裡的刀子；經過持續了兩分多鐘的搏鬥，警方制服了嫌犯，但一名警察的手被割傷。

西維爾說，她查看了包括警察隨身攜帶的攝像機在內的監控視頻，雖然不知道嫌犯攻擊警員的動機，但她肯定了警員的處理方式。受傷警察有六年警齡。

嫌疑人被送至信義會醫院救治，目前尚不清楚他是否患有精神疾病或者有情緒上的困擾。

嫌疑人在康尼島刺傷警察使用的刀具。(取自NYPD推特)
嫌疑人在康尼島刺傷警察使用的刀具。(取自NYPD推特)

警察 康尼島 布碌崙

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