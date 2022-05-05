失蹤3月耶魯大學男職工 長島海岸發現屍體

索維托夫。(取自耶魯新聞)

耶魯大學 4日晚宣布，一位失蹤了三個月的大學男職工，其屍體在紐約長島 海岸被發現，死因仍在調查之中。

耶魯大學發聲明表示，44歲的男職工索維托夫(Anton Sovetov)，其遺體被發現在耶魯大學所在地紐黑文(New Haven)的對岸紐約長島蘇福克郡(Suffolk County)海岸，蘇福克郡警方正與耶魯大學和紐黑文執法部門合作，繼續調查索維托夫的失踪與死因；在聲明中，校方並未表明遺體如何被發現。

聲明還說，索維托夫最後一次與耶魯的工作人員聯繫是在2月4日，翌日根據監控錄像，他正徒步回到紐黑文的家中，2月9日，他被報案失踪。

上個月，耶魯大學的警方曾懸賞1萬元，籲知情民眾提供有關索維托夫的消息。

耶魯大學宣傳部副主席尼克森(Nate Nickerson)表示，我們悼念索維托夫，他是一位有獨特才華、為校園盡心盡力的很棒的同事，他的作品為耶魯的平面設計增添了光彩，大家都會非常想念他。

根據學校發布的訃告，出生於聖彼得堡(St. Petersburg)的索維托夫是一名平面設計師，他於2016年獲得耶魯藝術學院的碩士學位，後在大學的印刷部門工作，在新冠病毒大流行期間，曾為校園設計了一系列的公共衛生海報。