「女性的憤怒」最高院擬推翻墮胎權 華裔參與紐約示威

大批華裔民眾參與示威，手舉中文標語呼籲女性生育自主權。(記者張晨/攝影)

聯邦最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)的一份主要意見書草稿日前遭洩露，之中寫明最高法院將推翻1973年攸關婦女墮胎 權的里程碑判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，正式判決之後全美近一半的州將認定墮胎為違法；曼哈頓下城富利廣場3日下午舉行數百人示威，大批華裔民眾參與，手舉中文「生不生，生多少，愛生不生，愛生多少，生多少」標語，反對身體被法律定義。

示威者曲悅鳴說，許多華人或沒有受過太多西方教育的人會覺得此事與他們沒有關係，最大的原因是成長在中國的人，生育權在另一個極端—「我在中國出生，當時正逢計畫生育 年代，墮胎是常見的，它能在那個年代給予女人『不生』的可能性，同時也是『不許生』。」

曲悅鳴回憶自己在田納西州 上私立寄宿高中的時候，學校有一個規定是如果女生懷孕，馬上開除；「那時候我很好奇，為什麼只開除女生呢，為什麼非要開除，墮胎了再回來上學不行嗎？我到北方上大學後才明白，在南方墮胎是怎樣十惡不赦的事情。」學校既不能讓懷孕的女孩上學，墮胎了之後，女生在同學老師和其他家長的眼裡就變成了「殺人犯」，進退兩難，所以只能以退學告終。

「在美國這個話題無分族裔，只是從基本的人權角度出發，我的看法非常簡單，和所有的女性一樣憤怒。」示威者王莉莉說，在美國南方的保守派州，這條法案一旦通過，成千上萬的少數族裔、低於貧困線，無法承擔去其他州墮胎的女性將永久失去自己人生的選擇權，也會給男性生殖器冠上無與倫比的權利。