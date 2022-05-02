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紐約疫情再度回升 未來恐恢復部分防疫限制措施

編譯張君堯／即時報導
紐約市2日進入更高的新冠病毒風險級別，提醒人們「疫情尚未結束，該病毒仍有能力傷害紐約民眾」。（美聯社）
紐約市2日進入更高的新冠病毒風險級別，提醒人們「疫情尚未結束，該病毒仍有能力傷害紐約民眾」。（美聯社）

紐約市2日進入更高的新冠病毒風險級別，提醒人們「疫情尚未結束，該病毒仍有能力傷害紐約民眾」。

紐時報導，隨著確診病例數持續穩定上升，紐約市進入病毒傳播的中等或黃色風險類別，這一發展可能引發公共衛生防疫限制的回歸。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在3月推出基於疾病控制和預防中心設置的參數的「顏色編碼警報系統」。自那時以來紐約一直處於風險最低水平、以「綠色」為代表，意味著病例數大多保持在每10萬人中有200人以下染疫，不過衛生專員2日表示「現在已經超過這個門檻」。

警報系統列出亞當斯市長應該考慮的幾個步驟，包括再次要求學校戴口罩、恢復餐廳、健身房和室內娛樂場所檢查疫苗接種證明的系統等。根據警報系統，如果紐約市進入橘色的高風險級別，那更應該考慮在所有公共室內環境中要求佩戴口罩。

紐約市現在每天有近2500例新確診，比3月初的每天600例有顯著增長。更重要的是，紐約和全國各地的病例水平可能遠高於官方統計數據，因為許多居民在家中進行篩檢，這些數據通常不包括在官方統計中。市長亞當斯強調住院和死亡人數仍然很低，目前全市平均每天新增住院人數超過50人、死亡人數平均有4至5人。1月份時每天新增住院人數有1000人、死亡人數則有120多人。

亞當斯2日表示「官員們繼續密切關注新冠肺炎的病例、住院和死亡人數」，並稱「我們還沒有到那種地步，我們不能再次關閉這座城市。如果我們做出正確的決定，我們就不必擔心這樣做」。

此外，紐約市近88%的成年人完全接種疫苗、但兒童的接種率較低，更只有大約45%的成年人接種加強疫苗，專家表示「隨著對初始劑量的保護作用減弱，加強疫苗至關重要」。

紐約市 亞當斯 疫苗

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