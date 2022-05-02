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曼哈頓立「叮砰巷」路牌 紀念美國流行樂發源街區

編譯周芳苑／綜合2日電
為紀念美國流行音樂發源地，日前在曼哈頓西28街和百老匯大街交叉口，正式豎立「叮砰巷」路牌。(取自Erik Bottcher推特)
為紀念美國流行音樂發源地，日前在曼哈頓西28街和百老匯大街交叉口，正式豎立「叮砰巷」路牌。(取自Erik Bottcher推特)

文物保護主義者、歷史學家和曼哈頓官員日前齊聚，在紐約市曼哈頓西28 街和百老匯大街交叉口正式豎立「叮砰巷」(Tin Pan Alley) 路牌，紀念這個被視為美國流行音樂發源地的街區。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)說，藝術家寫歌賺錢如今被視為理所當然，但回首過去，叮砰巷是藝術家可藉由寫歌謀生的第一個地方。

早期，這條巷內的樂手多以鋼琴伴奏，宛如此起彼落平底鍋敲擊聲，因而被封上「叮砰巷」或「錫盤街」之名；19、20世紀間，叮砰巷作品幾乎主宰全美流行音樂，主要在白人間流傳。許多源自這個街區的歌曲至今依然傳唱，包括「帶我去看棒球賽」(Take Me Out to the Ball Game)和「天佑美國」(God Bless America)等。

榮獲「共同命名」殊榮之前， 2019 年有關單位將西28街 47-55 號指定為官方城市地標，若干建築正式被列為叮砰巷歷史街區(Tin Pan Alley Historic District)。

叮砰巷美國流行音樂計畫 (Tin Pan Alley American Popular Music Project) 負責人卡爾德拉羅(George Calderaro)說，共同命名是重要里程碑，路過的人都會看到所在位置是叮砰巷、知道這條名巷在哪裡。

叮砰巷樂風涵蓋最初的華爾茲和進行曲風、乃至於後來興起的散拍音樂拉格泰姆樂風。

紐約市地標保護委員會(NYC Landmarks Preservation Commission)研究員麥克海爾(Kate Lemos McHale)說，叮砰巷興起為東歐猶太移民人口立下重要里程碑，也在1880 年代初開始造就許多美國黑人向紐約移動，讓黑人藝術家和出版商有機會創作美國主流音樂。

在揭牌活動中發言的黑人歷史學家雷迪克(John Reddick)補充，音樂區遺產還包括為黑人表演者和詞曲創作者提供全新機會。

市議員博徹(Erik Bottcher) 特別感謝保護音樂區歷史的幕後推手卡爾德拉羅。

黑人 曼哈頓 紐約市

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