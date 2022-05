曼哈頓立「叮砰巷」路牌 紀念美國流行樂發源街區

為紀念美國流行音樂發源地,日前在曼哈頓西28街和百老匯大街交叉口,正式豎立「叮砰巷」路牌。(取自Erik Bottcher推特)

文物保護主義者、歷史學家和曼哈頓 官員日前齊聚,在紐約市 曼哈頓西28 街和百老匯大街交叉口正式豎立「叮砰巷」(Tin Pan Alley) 路牌,紀念這個被視為美國流行音樂發源地的街區。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)說,藝術家寫歌賺錢如今被視為理所當然,但回首過去,叮砰巷是藝術家可藉由寫歌謀生的第一個地方。

早期,這條巷內的樂手多以鋼琴伴奏,宛如此起彼落平底鍋敲擊聲,因而被封上「叮砰巷」或「錫盤街」之名;19、20世紀間,叮砰巷作品幾乎主宰全美流行音樂,主要在白人間流傳。許多源自這個街區的歌曲至今依然傳唱,包括「帶我去看棒球賽」(Take Me Out to the Ball Game)和「天佑美國」(God Bless America)等。

榮獲「共同命名」殊榮之前, 2019 年有關單位將西28街 47-55 號指定為官方城市地標,若干建築正式被列為叮砰巷歷史街區(Tin Pan Alley Historic District)。

叮砰巷美國流行音樂計畫 (Tin Pan Alley American Popular Music Project) 負責人卡爾德拉羅(George Calderaro)說,共同命名是重要里程碑,路過的人都會看到所在位置是叮砰巷、知道這條名巷在哪裡。

叮砰巷樂風涵蓋最初的華爾茲和進行曲風、乃至於後來興起的散拍音樂拉格泰姆樂風。

紐約市地標保護委員會(NYC Landmarks Preservation Commission)研究員麥克海爾(Kate Lemos McHale)說,叮砰巷興起為東歐猶太移民人口立下重要里程碑,也在1880 年代初開始造就許多美國黑人 向紐約移動,讓黑人藝術家和出版商有機會創作美國主流音樂。

在揭牌活動中發言的黑人歷史學家雷迪克(John Reddick)補充,音樂區遺產還包括為黑人表演者和詞曲創作者提供全新機會。

市議員博徹(Erik Bottcher) 特別感謝保護音樂區歷史的幕後推手卡爾德拉羅。