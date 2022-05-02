紐約布魯克林8大道住宅火災 數十華裔租戶逃離

布碌崙8大道住宅發生火災，大火從馨豪雜貨店燃起。(記者胡聲橋/攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)8大道 華社一棟住宅2日早晨發生三級大火，濃煙滾滾。共有100多名消防員前往滅火，大火共造成數十家華裔 租戶撤離，所幸無人傷亡。

起火住宅位於布碌崙7大道和54街交界處，是一棟四層樓建築。一樓部分房屋是商店，二樓以上是住家。

大火是從一樓一家名為「馨豪雜貨」的商店燒起來的。

二樓租戶林憲美表示，他們在睡夢中被敲門聲驚醒，有人大叫起火了；他們夫婦倆趕緊帶著孩子跑出來，這時大約7時左右，外面煙霧已經很大了，所以他們估計起火時間大概在6時30分之前。

樓內住戶胡文歲住在一樓，他的公寓在起火商店的後面。他說，他一般起得早，火災發生時，他已經起床了，他趕緊叫妻子和孩子離開；接著他挨家挨戶敲門，告訴大家發生了火災。

約有100多名消防員到現場救火，到上午9時，火勢已基本撲滅。從現場情況看，一樓起火商店被毀嚴重。大樓的窗戶大多被敲碎，頂層四樓有一部分屋頂坍塌。

起火商店馨豪雜貨出售及修理電動滑板車。消防人員表示，大火有可能是電動滑板的電池所引起，但他們還在調查原因。

據瞭解，這個住宅樓業主是義大利裔，大約有30多個住房單元，因為位於8大道華裔社區，裡面的租戶起碼有20多戶是華人家庭，也有一些西語裔租戶。

林憲美說，火災發生後，他和妻子帶著女兒逃出，現在還不知道家裡損失情況，正在等待被安置。他們夫妻兩個帶著一個小女兒，妻子又懷孕了，挺著大肚子，目前他們一家人都在大街上等著，有家無法回，真是有點犯愁。