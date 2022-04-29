紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約市警局28日晚間公布皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)高中生遭槍擊事件的兇嫌照片，捕捉到現場的四名非裔男子面向人行道上的學生叫喊，其中一名男子舉槍連射十幾發後迅速開車逃逸，造成14歲華裔 少女劉凱琳(Kaitlyn Lau, 音譯)頸部中彈，另有兩名18歲的高中生卡爾基(Ahmed Khalji)和康奈利(Rikhai Connelly)被射中左腿和身體。

警方表示，目前正在全城通緝照片上的四名男子，他們於28日下午約4時10分，在皇后區新鮮草原188街64-50號道路旁，故意靠近下課後行走的學生們，並同對方發生爭吵，其中一名嫌犯掏槍多次射擊，造成三名學生中彈，犯案後嫌犯一行人乘坐深灰色轎車沿188街向北方逃逸。

市警消息人士28日透露，兇嫌疑為幫派1400 Crew成員，在一群高中生下課後結伴前往披薩店(Blaze Pizzaria)的路上，對著學生們大喊大叫並開槍掃射，導致出身於「勤勞的華裔家庭」的劉凱琳在27日的交火中意外中彈，被送往長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)，經過緊急手術後，目前已無生命危險；另兩名18歲學生被送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)就醫，情況穩定。

現場警方表示，當時共有12名學生放學結伴經過，其中五名女生、七名男生，多數為附近法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)學生。

警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。