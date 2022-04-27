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紐約3青少年遇駕車槍擊 14歲亞裔女頸部中彈

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紐約3青少年遇駕車槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

記者張心／紐約報導
案發地皇后區新鮮草原188街64-50號遭警方封街調查。（Citizen截圖）
案發地皇后區新鮮草原188街64-50號遭警方封街調查。（Citizen截圖）

三名青少年27日下午4時10分左右，在紐約市皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)188街64-50號遭槍擊，其中一名14歲亞裔女子頸部中彈情況危急；嫌犯連開六槍後，乘坐一輛灰色轎車沿188街向北方向逃逸。

根據警方初步調查，該案是一起駕車槍擊事件，14歲受害人和兩名18歲的男子走在街上時遭到歹徒開槍掃射，導致女子頸部中彈，被送往長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)，預計尚有存活的機會；兩男子腿部中彈，被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)，目前情況穩定。

目前該案起因仍在調查，傷者具體身份沒有對外透露；警方正在鎖定嫌犯身份，調派額外警力進行全城搜捕。

警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 槍擊 長島

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