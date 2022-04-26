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影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵

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影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

記者鄭怡嫣／紐約報導
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

根據紐約警方通報，日前在皇后區法拉盛，一名男子在光天化日下強擄一名年輕華人女性離開位於緬街的地鐵站，把她帶到附近的一棟公寓樓大堂內意圖性侵，受害女性表示並不認識該名嫌犯。

該名男子仍在逃，市警26日公布嫌犯照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，21日(周四)早上約9時45分，嫌犯走向當時正在法拉盛緬街(Main St)地鐵站內的一名22歲華人女性，抓住她的手臂，強迫她上樓、離開地鐵站；隨後，他抓著她沿緬街向凱辛納大道(Kissena Blvd)走，把她帶到一棟公寓樓的大堂中意圖性侵，在大堂間，他限制她的行動並向她展示下體，受害人設法逃脫後報案，並未受傷。

根據監控錄像，嫌犯之後逃逸，目前仍未落網。

監控錄像顯示，嫌犯約30歲，身高5呎7吋，體重160磅，膚色黝黑，中等身材，留黑色長髮，眼睛為棕色並留有鬍鬚；當時，他戴著一頂藍色棒球帽，戴著白色口罩，身穿一件印有「紐約空中快遞」(Aeropostale New York)字眼的深色T恤、深色褲子以及黑色鞋子，還背有一個白色背包。

市警26日公布嫌犯作案照片與視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 法拉盛 性侵

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