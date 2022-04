影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

根據紐約警方通報,日前在皇后區法拉盛 ,一名男子在光天化日下強擄一名年輕華人女性離開位於緬街的地鐵站 ,把她帶到附近的一棟公寓樓大堂內意圖性侵 ,受害女性表示並不認識該名嫌犯。

該名男子仍在逃,市警26日公布嫌犯照片及視頻,呼籲知情民眾提供線索。

🚨WANTED🚨for a Criminal Sex Act in the vicinity of Main St toward Kissena Blvd #Queens @NYPD109pct on 4/21/[email protected] 9:45A.M The individual forcibly restrained the victim and exposed his penis.💰Reward up to $3500 Know who he is?📱Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/WsmebWyNbL