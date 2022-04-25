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霍楚施政認可率降 近半選民希望換人當紐約州長

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)。美聯社
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)。美聯社

最新民調顯示，儘管州長霍楚(Kathy Hochul)的總體支持率變化不大，但她本人的施政認可率卻繼續下滑，有多達45%的民眾希望今年11月換人當州長。

根據錫耶納學院(Siena College)25日公布的民調，只有36%的民眾對霍楚的施政持正面評價，持負面評價者則達到57%，淨認可率為-21%，比一個月前的-10%和年初的-2%繼續大幅下降；共和黨選民和獨立選民尤其不認可霍楚的施政，而她在民主黨選民中的施政淨認可率為+13%，也比上月的+30%大幅下滑。

而在具體議題上，霍楚的表現更糟，63%的選民對霍楚在處理經濟問題持負面評價，69%的選民對她在打擊犯罪上、65%的人對她在恢復政府信任上表現持負面評價。

民調更顯示，約有45%的選民表示，希望在11月的普選時另選他人擔任州長，只有40%的選民表示已準備好選霍楚擔任州長；其中，超過四分之一的民主黨選民和近半獨立選民表示希望另選他人。

不過，霍楚的總體支持率與之前相比變化不大；錫耶納學院民調專家格林伯格(Steve Greenberg)表示，霍楚的最新支持率為44%，只比上月的45%略微下降。

霍楚 民調 民主黨

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