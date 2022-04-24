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紐約市增1.7億預算 資助遊民避風港、增4千床位

記者張晨／紐約報導
亞當斯宣布23財年預算將增1億7000萬幫助遊民，資助「遊民避風港」、增4000床位。(取自市長辦公室)
亞當斯宣布23財年預算將增1億7000萬幫助遊民，資助「遊民避風港」、增4000床位。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)24日宣布，將在2023年財政預算中增加1億7000萬元，以資助1400個低門檻「遊民避風港」(Safe Haven)項目、增加4000個穩定收容鋪位；目的在幫助遊民離開街道，並為其提供高品質服務及資源。

亞當斯表示，從2023財政年度開始，每年將額外撥款1億7000萬元，擴大和加強外展工作和專門資源——包括「遊民避風港」項目、穩定鋪位和救助中心(DICs)，尤其針對那些可能遭到拒絕或無法得到臨時住房的遊民。

市府從在今年2月推出的「地鐵安全計畫」（The Subway Safety Plan）中已經表示要增加500個低門檻鋪位數量；而隨著當日的新宣布，這一數字還將不斷增加，亞當斯預計今年年底至2023年，全市將完成擴展收容鋪位4000餘張。

除此之外，另有1900萬元將用於創建三個額外的救助中心，並為行為健康服務者們——包括為護士、精神科醫生和社工等專業人員提供資金；最後1200萬元將用於增加專職外展人員，擴大服務範圍及安置工作。

亞當斯表示，這是有史以來對治理及幫助遊民進行的最大投資，這些資源將鼓勵加入進來，並將永久住房和生活穩定鋪平道路；「有太多的紐約人流離失所，但我們不能也不會拋棄他們。」

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