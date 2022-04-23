紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

森林小丘棄屍案44歲的兇手勃訥拉(David Bonola)。(圖取自臉書)

16日凌晨慘遭殺害的51歲蓋兒(Orsolya Gaal)棄屍案日前披露更多破案細節，市警局在得知44歲的兇手勃訥拉(David Bonola)和被害人的親密關係後，便將偵查網瞄準勃訥拉，於19日截獲對方從家中開出的環衛車，發現沾有被害人DNA 的血靴後，一舉破獲此案。

根據市警局最新消息，案發後三天的19日下午，警方攔截了從勃訥拉家中開出的環衛車輛，搜捕後發現一個白色袋子和一雙帶血的棕色靴子，從中檢測 出受害人蓋兒的DNA後，成為了破獲此案的關鍵證據。

警方表示，自從得知勃訥拉在蓋兒家中工作，並與蓋兒有親密關係後，便將勃訥拉鎖定為重要目標。知情人士透露，警方之後便開啟對勃訥拉的監視，等待他將垃圾送走，以此尋找相關線索。

目擊者建築工人瑪拉基(Harry Maraj)回憶，警方攔截環衛車的下午，自己正坐在自由大道(Liberty Avenue)上的Tropical Jade Roti高速路旁，親眼目睹警方從車上拿走了袋子並離開。

此外，為勃訥拉提供免費代理服務的非營利組織「皇后區捍衛者」(Queens Defenders)，曾雇用私家偵探於22日敲蓋兒的家門；這名私家偵探由公設辯護人通過調查公司聘請，曾向受害人的鄰居們打聽，如何同蓋兒的家人提供聯繫。

警方也透露，勃訥拉為墨西哥 公民，一直在美國非法居住，目前被檢方控以二級謀殺(murder)、篡改物證(tampering with physical evidence)和四級非法持有武器(criminal possession of a weapon)等罪名，遭檢方拘留，並被禁止保釋。