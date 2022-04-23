紐約地鐵暴力犯罪頻傳 專家：乘客受害機率還是很低

紐約市地鐵系統暴力犯罪案持續增加。圖為警員在紐約市地鐵內執勤。(路透)

紐約市地鐵 系統暴力犯罪持續增加，從推人落軌到發生大規模槍擊案，在新冠疫情 後乘客量回歸的當前，更打擊民眾對安全搭乘地鐵的信心；然而據ABC7電視台報導，專家指出雖數據上升令人感到有些擔憂，但地鐵犯罪仍屬於很隨機的事件，淪為受害者的機率是40萬分之一，機率看來很小。

紐約市今年地鐵犯罪率及乘客數量都在增加，其中乘客量逐漸回流至疫情前的水平，迄今為止的平均乘客數量是248萬8000人，去年同期僅有148萬2882人；截止當前，轄管時報廣場的市警14分局發生最多地鐵犯罪案共46宗，接著在布魯克林東區一帶也有35宗案件，Union Square、曼哈頓下城、以及轄管布朗士社區的40分局各有31宗案件。

「我不敢相信我還活著」，倖存者Rawleigh Thompson表示，今年初被人在布魯克林Fulton街推下軌道；眼看列車就要撞上自己，他掙扎著爬到安全區，但列車還是撞到了腳，「碰碰兩聲，我被撞了兩次」；並非所有受害者都如此幸運，40歲華女高慧民1月份就在時報廣場被患有精神疾病的遊民推落軌，當場死亡。

「很多在研究犯罪學的人(看到這些數據)，開始感到有些擔心」，約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授Chris Herrmann指出，但與去年相比，搭乘地鐵去上課或上班的人太少了，以至於今年犯罪率看起來直線上升。

市立大學城市學院(The City College of New York)教授、前芝加哥地鐵管理局局長Robert Paaswell則認為，只要乘客對周遭環境提高警惕，搭乘地鐵和公車還是相對安全；儘管地鐵發生太多引人關注的暴力事件，但民眾淪為受害者的機率依舊很低，紐約市警提供的數據分析揭露，民眾遭到攻擊的機率是40萬8000分之一。

他說，人們更有可能在過馬路時被車撞及，地鐵攻擊案與這類事故相比屬於很隨機的意外，發生機率較低。