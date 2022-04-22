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霍楚競選紐約州長獲華社背書 百餘華人到場助陣

記者張心／紐約報導
現任州長霍楚22日到訪皇后區法拉盛為選舉拉票，獲百餘位華社領袖及民眾到場助陣。（記者張心／攝影）
現任州長霍楚22日到訪皇后區法拉盛為選舉拉票，獲百餘位華社領袖及民眾到場助陣。（記者張心／攝影）

現任州長霍楚(Kathy Hochul)22日到訪皇后區法拉盛為選舉拉票，獲百餘位華社領袖及民眾到場助陣，國會眾議員孟昭文、紐約州州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員黃敏儀等民代也現身支持。

（視頻來源：記者張心）

霍楚對於現場熱情的歡呼聲致以感謝，表示華社從始至終對自己的競選之路表以支持，「從2014年我當選副州長，再到去年成為州長，華社對我的善意和陪伴始終存在，我也感恩銘記在心。」

霍楚也提到，2020年開始席捲全國的仇亞犯罪令人心痛，「我會和社區合作探討如何更好地保護我們的民眾，幸運地是我們擁有孟昭文、史塔文斯基、黃敏儀等這些傑出的社區領袖，團結一心攜手同仇亞犯罪戰鬥。」此外，霍楚也表示，會繼續在預算層面為教育、醫療、兒童保護、基礎建設方面投入，積極幫助社區發展，「我一定不會讓大家失望，用實際行動證明你們的選擇是正確的。」

現任州長霍楚將在6月民主黨內初選中，同國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)競爭，若霍楚贏得初選，11月可能與目前領跑的共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)對決。

霍楚 眾議員 孟昭文

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