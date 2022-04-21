我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約森林小丘拋屍案偵破 44歲雜活工被捕

「世界工廠」義烏也淪陷 今宣布3級防控

紐約森林小丘拋屍案偵破 44歲雜活工 前婚外情人被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
勃訥拉。(取自臉書)
勃訥拉。(取自臉書)

轟動紐約的森林小丘拋屍案終於偵破，警方21日表示，兇嫌為與死者曾有過婚外情關係、44歲的雜活工人，疑在死者家中與她發生爭執後將其殺害，被捕後，他對自己的罪行供認不諱。

家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體16日早被發現在離她豪宅不到半哩的行李袋內，其頸部、上身、以及左臂遭銳器所刺近60刀，震驚紐約。

➤➤➤森林小丘拋屍案 警：血跡斑駁一路 不像預謀殺人

警方21日表示，已經逮捕44歲的西語裔嫌犯勃訥拉(David Bonola)，目前，他被關押在皇后區112市警分局，被捕後他對自己的罪行供認不諱，被控謀殺、刑事竄改(criminal tampering)、非法持有武器罪；此前，他並沒有犯罪紀錄。

警方還表示，勃訥拉應是在與蓋兒發生爭執後，在她家將其殺害；勃訥拉對於蓋兒的家中布置很了解，也清楚備用鑰匙擺放的位置。

➤➤➤森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

據悉，兩年前，勃訥拉曾在蓋兒的臉書留言，說她是世界上最美的女人，看起來「很有愛」，兩人據信在某段時期曾有過婚外情的關係，2020年5月間的一段時間，兩人曾在她臉書照片下留言調情，約兩周後，在2020年5月29日，蓋兒的丈夫則向警方報警說妻子失聯，同一段時期，蓋兒還在學習西班牙語。

勃訥拉據信是皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)的居民，離蓋兒所住的森林小丘並不遠，目前，警方尚不清楚此後二人是否仍在線上或線下保持聯繫；在他的社交媒體上，他是知名吉他手史萊許(Slash)的鐵粉，兩人看上去也有相似之處。

➤➤➤紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

此前，根據警方梳理的時間線，15日晚，蓋兒離開森林小丘，前往曼哈頓林肯中心觀看演出，之後則回到森林小丘，在5 Burro酒吧中獨坐40分鐘，隨後則走路回到朱諾街，16日0時40分，兇嫌勃訥拉在她家將其殘害，凌晨4時30分，他被拍到拖著裝她遺體的行李袋在附近出現，凌晨5時，蓋兒的丈夫收到恐嚇短信，稱「你全家是下一個」(Your whole family is next)，早8時11分，行李袋被附近一位遛狗人發現。

➤➤➤森林小丘51歲婦身中60刀斃命 夫遭脅「你全家是下一個」

蓋兒一家。(取自臉書)
蓋兒一家。(取自臉書)

皇后區 臉書 曼哈頓

上一則

國際大麻日 紐約州、市長歡呼合法化…首年銷售額估達13億

下一則

電單車飛馳撞卡車 布魯克林華社交通事故釀1死1傷

延伸閱讀

國際大麻日 紐約州、市長歡呼合法化…首年銷售額估達13億

國際大麻日 紐約州、市長歡呼合法化…首年銷售額估達13億
慶祝地球日 周六「開放街道」紐約9個街區禁汽車通行

慶祝地球日 周六「開放街道」紐約9個街區禁汽車通行
森林小丘拋屍案 警：血跡斑駁一路 不像預謀殺人

森林小丘拋屍案 警：血跡斑駁一路 不像預謀殺人
新州取消口罩令 往返紐約PATH列車兩套標準

新州取消口罩令 往返紐約PATH列車兩套標準
蒙羅維亞「殺車男」刺破25輛車輪胎被捕

蒙羅維亞「殺車男」刺破25輛車輪胎被捕

熱門新聞

在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06

超人氣

更多 >
曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕

強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕
上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑