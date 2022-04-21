紐約森林小丘拋屍案偵破 44歲雜活工 前婚外情人被捕

勃訥拉。(取自臉書)

轟動紐約的森林小丘拋屍案終於偵破，警方21日表示，兇嫌為與死者曾有過婚外情關係、44歲的雜活工人，疑在死者家中與她發生爭執後將其殺害，被捕後，他對自己的罪行供認不諱。

家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體16日早被發現在離她豪宅不到半哩的行李袋內，其頸部、上身、以及左臂遭銳器所刺近60刀，震驚紐約。

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警方21日表示，已經逮捕44歲的西語裔嫌犯勃訥拉(David Bonola)，目前，他被關押在皇后區 112市警分局，被捕後他對自己的罪行供認不諱，被控謀殺、刑事竄改(criminal tampering)、非法持有武器罪；此前，他並沒有犯罪紀錄。

警方還表示，勃訥拉應是在與蓋兒發生爭執後，在她家將其殺害；勃訥拉對於蓋兒的家中布置很了解，也清楚備用鑰匙擺放的位置。

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據悉，兩年前，勃訥拉曾在蓋兒的臉書 留言，說她是世界上最美的女人，看起來「很有愛」，兩人據信在某段時期曾有過婚外情的關係，2020年5月間的一段時間，兩人曾在她臉書照片下留言調情，約兩周後，在2020年5月29日，蓋兒的丈夫則向警方報警說妻子失聯，同一段時期，蓋兒還在學習西班牙語。

勃訥拉據信是皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)的居民，離蓋兒所住的森林小丘並不遠，目前，警方尚不清楚此後二人是否仍在線上或線下保持聯繫；在他的社交媒體上，他是知名吉他手史萊許(Slash)的鐵粉，兩人看上去也有相似之處。

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此前，根據警方梳理的時間線，15日晚，蓋兒離開森林小丘，前往曼哈頓 林肯中心觀看演出，之後則回到森林小丘，在5 Burro酒吧中獨坐40分鐘，隨後則走路回到朱諾街，16日0時40分，兇嫌勃訥拉在她家將其殘害，凌晨4時30分，他被拍到拖著裝她遺體的行李袋在附近出現，凌晨5時，蓋兒的丈夫收到恐嚇短信，稱「你全家是下一個」(Your whole family is next)，早8時11分，行李袋被附近一位遛狗人發現。

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