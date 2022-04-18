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強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

記者鄭怡嫣／紐約報導
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

根據氣象預報，18日(周一)晚起，強風將來襲紐約市直至19日(周二)，風速最高可達每小時50哩，市樓宇局(DOB)提醒建商、承包商、業主等做好相關安全措施，保護工地、建築樓宇以及相關設備。

市樓宇局表示，在紐約市的部分區域，強風可能比氣象預報預計的時間來襲更久，風速也更強，屆時，亟待維護或已經脆弱不堪的建築可能會面臨風險，業主們需考慮建築物及工地的安全，例如起重機、升降機、腳手架以及暴露在強風中可能造成鬆動的外部建築模塊等，建議就安全保護問題諮詢專業人士。同時，樓宇局也將開始對全市各地的建築工地進行隨機抽查，必要時將開具罰單或停止施工令。

市樓宇局說，強風來襲下，居民及業主可採取的安全措施如下：將輕便的物品帶回室內，例如盆栽、垃圾桶、園藝工具、玩具、草坪家具等；固定放在戶外的有安全隱憂的物體，例如燒烤架或丙烷罐；收攏或固定露台的太陽傘；固定可伸縮的遮篷；拆除衛星電視天線；收攏或固定帳篷；檢查以及確保所有排水系統、屋頂排水管和落水管的內部均已清除碎屑，以在雨天進行適當的排水。

市樓宇局提醒，如果看到建築或工地有不合規的情況，民眾可撥打311，如果發現工地或建築物有緊急情況，或懷疑建築物在強風下有損壞或坍倒風險，民眾請立即撥打911。

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