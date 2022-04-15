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獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

記者張晨／紐約報導
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡，家庭護理員因逃生及時，死裡逃生，另有四人受傷、15人需要臨時安置住所；市警和市消防局消息人士稱，死亡的兒子生前患有精神疾病，火災疑因他而起，但具體原因還在調查中。

(影片來源：讀者提供)

警方表示，案件發生在當日凌晨3時40分，濃煙從在茂比利街80號的一棟六層住宅中冒出，隨後可見的明火不斷向窗外蔓延。

消防局達到現場後迅速疏散周圍民眾，但因是凌晨，所以不得不挨家挨戶進行人員撤離；市消防局表示，救援開始時因為公寓中堆放了太多雜物而拖延了不少時間，一個內部樓梯井也被大火燒毀。

警方表示，案件發生在當日凌晨3時40分，濃煙從在茂比利街80號的一棟六層住宅中冒...
警方表示，案件發生在當日凌晨3時40分，濃煙從在茂比利街80號的一棟六層住宅中冒出。(記者張晨／攝影)

警方表示，兩名死者是在公寓五層被發現的，二人關係為母子，兒子52歲，被發現時已經死亡，而91歲的母親則是在送醫後才宣告死亡；一名家庭護理員因逃生及時撿回一命。

消息人士稱，目前這名護理員已經被帶回問訊，根據目前的調查顯示，兒子在生前患有腦疾或精神疾病，所以行為方式有異於常人，火災原因或因他而起。

除此之外，四名居民和兩名消防員也受了輕傷，15人需要臨時安置住所；一名消防員在疏散大樓時從樓梯上摔了下去，但消防局表示，其傷情並無大礙。

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死...
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡，另有四人受傷、15人需要臨時安置住所。(記者張晨／攝影)

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