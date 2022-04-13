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阻擋紐約華埠監獄施工 李榮恩、呂艾玲等十人被捕

記者和釗宇／紐約報導
華埠社區組織民眾抗議華埠監獄建案開工，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩、前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲等十人被捕。（黃華清提供）
華埠社區組織民眾抗議華埠監獄建案開工，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩、前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲等十人被捕。（黃華清提供）

紐約市設計和建築局(Department of Design and Construction)13日早開始華埠城區新監獄外圍施工，華埠社區團體「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)組織民眾到場抗議示威，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)、前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲等十人被捕。

影音來源：黃華清提供

市府施工人員早在6時30分示威人員到場之前，就已開始用吊車在毗鄰曼哈頓拘留中心的巴士打街(Baxter St.)方向吊裝混凝土圍欄；然而，根據市府此前通知，施工應於7時之後才能開始，示威民眾遂要求施工人員出示施工許可，但施工方未能拿出；示威人員聲稱此舉違法，李卓勳等十人便手挽手站成一排，高喊「可恥」、「滾出華埠」等口號阻擋施工，隨即被捕。

華埠社區監獄項目的預算近17億元，市府去年11月30日公布該項目拆除作業的1億2520萬元合同由Gramercy Group Inc.承包；李卓勳表示，任何承包商在華埠都不受歡迎，「我們不要承包商的錢來破壞華埠；我們知道亞當斯感染新冠正在康復，我們希望他看到，我們將一直抗爭監獄建案，我們希望和他見面，但是他不見我們；這裡住的都是低收入的老人，我們在這裡是為了老人的安全，我們不信任來華埠建監獄的任何人，亞當斯是白思豪2.0版。」

市議員馬泰(Chris Marte)表示，施工方未在施工合同上的施工時間期間施工，是違法行為，「我們需要施工方出示交通局許可、施工許可，但是他們什麼也沒拿出來，施工已經違法。」

市府原訂11日就開始施工，社區人士已經連續示威三天阻止施工；李榮恩表示，「我們每天都會來示威，告訴人們我們不要這座監獄，華埠不能被出賣。」

呂艾玲說，「亞當斯之前承諾不會新建監獄，現在出爾反爾，真可恥；我們必須停止新建監獄，投資社區、投資民眾。」

李卓勳、李榮恩、呂艾玲、NUBC聯合創始人Howard Huie、民主黨65D選區領袖李佩欣、民主黨州參議員第26選區的參選人范勝利(Vittoria Fariello)、「社區保護及改善聯盟」發起人李翠珊、社區維權人士Irving Lee、Jack Liang、Jillian McMenamin等十人手挽手跪地而坐，手舉標語「市長亞當斯停止唐人街摩天監獄」，一旁的警方則播放警示廣播，「你們已經占據道路阻擋交通，如果再不離開就將被捕，並且被控妨礙治安。」

十人隨即被警方逮捕，被押上警車送往七分局；一直為監獄抗爭活動提供法律援助的律師庫奇亞(Edward Cuccia)表示，被捕人士將在警局按指模，並且將受到法庭傳票，「所有十人都是為了幫助華埠和小義大利社區自願被捕，他們是我們的英雄，很快將被釋放，估計幾周以後上庭。」

市議員馬泰表示，施工方未在施工合同上的施工時間期間施工，是違法行為。（黃華清提供...
市議員馬泰表示，施工方未在施工合同上的施工時間期間施工，是違法行為。（黃華清提供）
華埠社區組織民眾抗議華埠監獄建案開工，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州...
華埠社區組織民眾抗議華埠監獄建案開工，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩、前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲等十人被捕。（黃華清提供）
華埠社區組織民眾抗議華埠監獄建案開工，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州...
華埠社區組織民眾抗議華埠監獄建案開工，NUBC創始人李卓勳、州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩、前紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲等十人被捕。（黃華清提供）
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施工方用吊車在毗鄰曼哈頓拘留中心的巴士打街方向吊裝混凝土圍欄。（記者和釗宇／攝影...
施工方用吊車在毗鄰曼哈頓拘留中心的巴士打街方向吊裝混凝土圍欄。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤夫人呂艾玲被捕。（黃華清提供）
楊安澤夫人呂艾玲被捕。（黃華清提供）
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