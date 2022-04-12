紐約警封鎖布魯克林路口 查獲掛亞利桑納車牌U-haul

紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。(美聯社)

根據1010wins newsroom消息，紐約市 警察在布魯克林 W4 street和Kings highway的交口封鎖交通，據了解警方在當地查到一輛掛有亞利桑納車牌的U-haul。此地距離12日早上紐約市地鐵N車槍擊案的案發地點約5哩。警方懷疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。

紐約市官員表示，一名戴著防毒面具的槍手，今晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站 一個車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，10人中彈。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。

目前犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查。

根據影片顯示，列車駛抵日落公園（Sunset Park）社區第36街地鐵站（36th Street station），車廂門打開時，濃煙從車廂竄出，困在車廂的乘客湧了出來，有些癱倒在月台，月台上有血跡。

列車到站時，犯嫌戴上防毒面具，從袋子裡取出一個金屬罐並打開，車廂開始濔漫煙霧，犯嫌然後開槍射擊，在車廂和月台上擊中多人。

目擊者指出槍手跳上R車離開，最後的身影出現在4大道25街處。

根據通報，犯嫌是名身材魁梧的非裔男子，穿著綠色工地背心和連帽運動衫。