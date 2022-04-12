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紐約警封鎖布魯克林一路口 查到掛亞利桑納車牌U-haul

紐約警封鎖布魯克林路口 查獲掛亞利桑納車牌U-haul

世界新聞網／綜合報導
紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。(美聯社)
紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。(美聯社)

根據1010wins newsroom消息，紐約市警察在布魯克林W4 street和Kings highway的交口封鎖交通，據了解警方在當地查到一輛掛有亞利桑納車牌的U-haul。此地距離12日早上紐約市地鐵N車槍擊案的案發地點約5哩。警方懷疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。

紐約市官員表示，一名戴著防毒面具的槍手，今晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站一個車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，10人中彈。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。

目前犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查。

根據影片顯示，列車駛抵日落公園（Sunset Park）社區第36街地鐵站（36th Street station），車廂門打開時，濃煙從車廂竄出，困在車廂的乘客湧了出來，有些癱倒在月台，月台上有血跡。

列車到站時，犯嫌戴上防毒面具，從袋子裡取出一個金屬罐並打開，車廂開始濔漫煙霧，犯嫌然後開槍射擊，在車廂和月台上擊中多人。

目擊者指出槍手跳上R車離開，最後的身影出現在4大道25街處。

根據通報，犯嫌是名身材魁梧的非裔男子，穿著綠色工地背心和連帽運動衫。

紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul...
紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。(美聯社)
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書
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地鐵到站、車廂開門後，月台煙霧瀰漫，有多名傷者為亞裔。路透
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紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul...
紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。(美聯社)

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