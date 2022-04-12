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布魯克林地鐵槍案 西維爾:未以恐襲為動機展開調查

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地鐵人員讓乘客至安全車廂逃離現場 槍手可能也跟著逃脫

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)日落公園36街地鐵站12日早晨發生槍擊案，至少十人中彈受傷，但在逃命過程中引發踐踏事故，受傷人數預計超過20人；大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)表示，地鐵工作人員指導乘客從槍擊案所爆發的N車轉移至R車，帶離他們離開36街地鐵站，展露「聰明的思考方式」，但這或許也進一步協助槍手跳上R車順勢逃脫。

槍擊案在通往曼哈頓方向的N車爆發後，駛入36街地鐵站時，對面的R車早已靜候在另一軌道上；據幾名乘客所述，工作人員當時發出指示，讓N車乘客快速轉移至R車，原本要轉換至N車的乘客則重回R車，很多人一時間還未察覺出事。

直到R車往北行駛至25街站後遲遲不再移動，後來才聽到有乘客大喊「快跑快跑」，一群人爭先恐後跑出地鐵站。

利博表示，地鐵工作人員及時作出反應，讓乘客轉移至安全車廂帶他們到相對安全的地方，展露出「聰明的思維」；然而這一步也間接幫助槍手逃脫，警方抵達現場後，目擊者指出槍手也跳上R車離開，最後的身影出現在4大道25街處。

另外根據最新消息，警方在地鐵站內發現槍手使用的槍枝、以及高容量彈匣裝置，開槍過程中槍枝曾卡彈。

地鐵站 槍擊 大都會

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