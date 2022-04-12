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紐約州副州長被捕 涉競選資金欺詐、賄賂等多項罪名

記者張心／紐約報導
紐約州副州長本傑明12日上午向聯邦法院自首。（副州長辦公室提供）
紐約州副州長本傑明12日上午向聯邦法院自首。（副州長辦公室提供）

紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)12日上午向聯邦法院自首，願意配合當局直面其涉嫌競選資金賄賂欺詐的指控，預計12日下午在曼哈頓聯邦法院出庭。

在本傑明被捕之前，曼哈頓聯邦檢察官和聯邦調查局(FBI)就已經開始調查本傑明是否涉嫌競選經費欺詐。根據曼哈頓聯邦法院的起訴書，本傑明在2021年八月被現任州長(Kathy Hochul)任命為副州長，並選為其今年競選中的左膀右臂。但本傑明曾在2019年到2021年間，從一個不知名的房地產開發商那裡獲得競選捐款，並憑藉自己州參議員的身份，將五萬元的稅收金撥款給該房地產開發商控制的某非營利組織。

此外，檢方還指控本傑明參與了一系列「謊言和欺詐行為，以掩蓋他的計畫」，包括提交虛假的競選財務報告，誤導市競選財務委員會，以及在霍楚有意選擇他擔任副州長時，在背景調查環節欺騙工作人員。

在聯邦檢察官發布的23頁起訴書中，宣布45歲的本傑明面臨陰謀(conspiracy)、賄賂(bribery)、電匯欺詐(wire fraud)、紀錄偽造(falsification of records charges)等指控。

目前霍楚辦公室還未對此發表評論。

曼哈頓 房地產 檢察官

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