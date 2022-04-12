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紐約州長簽法 為65歲以上無證移民提供Medicaid

編譯陳韻涵／綜合12日電
州長霍楚簽署預算案，為州內65歲以上的非無證移民提供健保。(美聯社)
州長霍楚簽署預算案，為州內65歲以上的非無證移民提供健保。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)11日簽署州議會通過的破紀錄2200億元預算案，將為州內65歲以上的非法移民購買健康保險，反對者批評這會讓無證客湧入紐約。

紐約郵報報導，這項預算案的其中一項條款允許多達2萬名高齡非法移民申請醫療補助計畫(Medicaid)，此計畫在疫情期間承保逾700萬名低收入戶，申請者年收入不得超過1萬8754元。

醫療補助計畫的資金來源大多是聯邦政府撥款給州和地方政府的預算，但美國法律禁止利用聯邦預算挹注非法移民，因此紐約州必須完全自行負擔約2200萬元的無證移民健保費用。

州參議員博列洛(George Borello)說：「這會造成滑坡效應，降低人們守法成為公民的意願，不應該獎勵那些不守規矩的人。」

預算案中的措辭並未詳述申請醫療補助計畫社會福利的資格為何，例如要在紐約或美國居住多久時間。

根據紐約州健康廳針對醫療補助計畫的現行規定，申請者的居住標準也很鬆散，僅需要證明住在紐約州即可，無論停留時間長短。 

公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)的健康照護分析師哈蒙德(Bill Hammond)說：「這是全新領域，無證客沒有身分證明文件，無從追蹤。」

民主黨議員捍衛這項對非法移民友善的政策，並解釋因為預算問題只能保障長者；目前約有70萬名無證客住在紐約。

州眾議會衛生委員會主席格佛雷德(Richard Gottfried)說：「州議會兩院都利用預算案擴大照顧無證移民，但預算估值比保守派的『公民預算委員會』(Citizens Budget Commission)原本估計的數額還要龐大；因此，目前只能通過較小規模的預算案，讓數千名年長長者受惠。」

格佛雷德說，這項預算案也會提供孕婦產後60天到一年不等的醫療照顧，無論移民狀態為何。

州眾議員艾比南帝(Tom Abinanti)表示，「讓每個人保持健康的方式，就是提供健保，這是很好的公衛政策，也是正確且該做的事。」

預算 非法移民 醫療補助計畫

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