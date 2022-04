影／紐約日落公園地鐵槍擊案13人傷 至少7人中彈 多位華人

布碌崙(布魯克林)日落公園 12日迎來不平息的早晨,在不少華人搭乘的D、N、R途徑的36街站,於早8時30分左右發生恐怖槍擊案;一名身穿橙色建築工地背心的非洲裔男子在地鐵列車內釋放煙霧彈,接著開槍掃射乘客,截至當前至少七人受傷。

根據初步調查,當時該名男子戴著防霧面具,疑似在站台上釋放煙霧彈分散民眾的注意力,接著開槍掃射群眾;消息指出,至少七人被槍擊中,其中兩人傷勢嚴重,但案發時恐慌的乘客急忙逃出車廂,預計發生了踐踏事故,送醫的人至少有13人。

據現場視頻顯示,列車駛入站開門後,乘客從迷霧的車廂內逃出來,其中有乘客流血在別人的攙扶下坐在地板上,滿是血跡。

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw