影／紐約日落公園地鐵槍擊案13人傷 至少7人中彈 多位華人

圖取自Armen Armenian臉書

布碌崙(布魯克林)日落公園 12日迎來不平息的早晨，在不少華人搭乘的D、N、R途徑的36街站，於早8時30分左右發生恐怖槍擊案；一名身穿橙色建築工地背心的非洲裔男子在地鐵列車內釋放煙霧彈，接著開槍掃射乘客，截至當前至少七人受傷。

根據初步調查，當時該名男子戴著防霧面具，疑似在站台上釋放煙霧彈分散民眾的注意力，接著開槍掃射群眾；消息指出，至少七人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重，但案發時恐慌的乘客急忙逃出車廂，預計發生了踐踏事故，送醫的人至少有13人。

據現場視頻顯示，列車駛入站開門後，乘客從迷霧的車廂內逃出來，其中有乘客流血在別人的攙扶下坐在地板上，滿是血跡。

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw — 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022

案發將近兩小時後槍手目前仍在逃，大批警員和消防局在現場進行調查，也出動直升機搜索嫌犯的身影；其為身高5呎5吋、體重約180磅的非洲裔男子，相信是獨自行動，呼籲知情民眾提供線索。