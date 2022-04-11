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紐約華埠新監獄擬開工 社區示威 怒斥亞當斯「騙子」

記者和釗宇／紐約報導
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力圖阻擋華埠監獄施工開始，怒斥亞當斯是「騙子」。（記者和釗宇／攝影）
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力圖阻擋華埠監獄施工開始，怒斥亞當斯是「騙子」。（記者和釗宇／攝影）

此前表態反對監獄建案的市長亞當斯(Eric Adams)未能阻止華埠城區監獄開工，負責裝修工程的市設計和建築局(Department of Design and Construction)訂於11日開始安裝施工圍欄；為反對在曼哈頓華埠興建城區監獄，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)組織社區民眾和民選官員11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，怒斥亞當斯是「騙子」，力圖阻擋施工開始；截至發稿前，市府未前來施工。

市設計和建築局7日發出通知，將在11日展開拆除曼哈頓拘留中心的外圍工作，進行臨時安全通道工程，架設場地圍欄；預計將於5月至明年7月進行拆除，新城區監獄訂於2027年建成；「堅尼路以南鄰里聯盟」創始人李卓勳表示，亞當斯此前表態反對現有華埠監獄建案，但現在出爾反爾，失信於民。

他說，「亞當斯之前當著我們的面說，華埠不應該建新監獄，他說在這裡建新監獄是制度性的仇恨；但是他去年對我們說了謊，他說要跟我們站在一起，但現在市府卻要開始建圍欄施工，這讓任何社區都不能相信他的話，他是一個騙子。」

此前致信市府反對監獄、並與亞當斯就監獄問題交涉的華埠市議員馬泰(Chris Marte)表示，亞當斯的確曾經表示反對現有監獄建案，「我們也給了他其他備選方案，但他顯然現在沒有接受我們的提議，我們非常失望；但是，現在我們社區已經團結起來站在這裡阻止施工開始，我們還有很多抗爭手段，包括啟動法律程序、組織更多遊行集會，積極發聲。」

「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力...
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力圖阻擋華埠監獄施工開始，怒斥亞當斯是「騙子」。（記者和釗宇／攝影）
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力...
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力圖阻擋華埠監獄施工開始，怒斥亞當斯是「騙子」。（記者和釗宇／攝影）
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力...
「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力圖阻擋華埠監獄施工開始，怒斥亞當斯是「騙子」。（記者和釗宇／攝影）

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