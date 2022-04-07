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警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

記者張心／紐約報導
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

紐約曼哈頓華埠4日下午驚爆賭檔捅人案，58歲福州琅岐移民翁齊瑞(Qi Rui Weng，音譯)傷重死亡，市警局6日鎖定在逃兇嫌身分，死者家屬懸賞20萬協助捉拿55歲華男翁聲彬(Shin Bin Weng，音譯)。

根據市警局消息，55歲來自布碌崙(布魯克林)的閩籍男子翁聲彬，經調查與翁齊瑞死亡案密切相關。警方發布的視頻顯示，案發前不久，翁聲彬曾拿著一把長刀，走在位於東百老匯136號的三江餐具裝修材料店內；事發之後，翁聲彬經過派克街(Pike St.)快速向南行走。

警方已發布通緝令，受害人家屬為協助辦案，表示「對提供有效線索、為抓捕發揮關鍵作用者，將提供20萬美元獎勵」。

警方表示，受害人和兇嫌並無親屬關係，兇嫌之前在紐約無犯罪紀錄，兩人爭執原因仍在調查。案發當時，翁聲彬疑因賭博糾紛對翁齊瑞糾纏不休，扭打之下，掏出一把大刀揮向翁齊瑞，導致其軀幹處被刺傷，送往表維醫院治療後傷重不治。

➤➤➤華埠聚賭爭執 58歲華男被刺4刀不治

案發地華埠地威臣街(Division St.)125號內，可看到擺放多張麻將桌，牆上掛著美中兩國國旗。附近居民表示，每天都可以聞到其中飄出的濃濃大麻味，時不時也會舉辦上百人的派對，已經對附近治安造成巨大隱憂。

社區知情人士稱，案發原因疑似是由於聚賭產生糾紛；華人社區聚賭歪風盛行，除了地下賭檔外，在哥倫布公園中居民聚賭也早已是公開的秘密。該知情人士說：「這些人贏錢了就嫖妓，輸錢了就打架」，也由於難以管制，通常都得等到真正出事了，才會收斂一點。

➤➤➤華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

地威臣街125號此前也曾發生命案，去年8月，一名華裔女子在凌晨被一群人以毛毯包裹抬上出租車送往法拉盛，司機在到達目的地後發現該華女氣息微弱無法叫醒而報警；之後救護車將其送至醫院，在途中不治身亡。

警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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