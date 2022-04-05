我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ABC：特勤局為保護杭特拜登 月花3萬租馬里布豪宅

戴琪：尋求調整與中國的商業關係 並非「離婚」

紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚

記者和釗宇／紐約報導
市府員工詹皮爾（中）假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令，已被市府解雇。（記者和釗宇／攝影）
市府員工詹皮爾（中）假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令，已被市府解雇。（記者和釗宇／攝影）

一位反對市府五歲以下兒童口罩令的司法局員工，日前假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯(Eric Adams)發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令；市府5日確認，該員工已經因向市府說謊而被解雇。

詹皮爾(Daniela Jampel)是前市司法局助理法務，此前多次組織和參加過反口罩遊行；她在4日市府的有關LGBTQ的記者會上假扮記者，提出與主題不相關的防疫問題，「幾周之前，你告訴家長們相信你，市府會解除兒童口罩令；十天前，你就站在這裡說兒童口罩令4月4日就將解除，但是現在依然沒有解除。」

影片來源：YouTube Forbes Breaking News

亞當斯當時表示，若疫情無變化，可於4月4日解除兒童口罩令，但由於疫情已開始小幅反彈，市府日前決定延長口罩令；對於詹皮爾的問題，亞當斯回應道，「現在已經出現新變種病毒，疫情數字也在上升，我們應該採取正確的防疫步驟，這是我作為市長的責任；我的確說過這些話，也會說到做到。」

市司法局在一份聲明中確認，已經開除詹皮爾，稱「她做出向市府員工撒謊、假扮記者的決定，說明她完全缺乏判斷力和職業操守；」司法局還表示，詹皮爾此前多次發布有擾其工作職責的言論，並表示開除詹皮爾的決定在4日之前就已經做出。

口罩 亞當斯 疫情

上一則

紐約州首張大麻零售許可證 將予有前科者

下一則

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

延伸閱讀

12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？

12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？
川普自創社群平台2月才推出 2大將「不幹了」

川普自創社群平台2月才推出 2大將「不幹了」
預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明
州參議員參選人伊秀丹：促進紐約安全

州參議員參選人伊秀丹：促進紐約安全
紐約客談／勿以惡小而不抓

紐約客談／勿以惡小而不抓

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護
烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決