紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚

市府員工詹皮爾（中）假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令，已被市府解雇。（記者和釗宇／攝影）

一位反對市府五歲以下兒童口罩 令的司法局員工，日前假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯 (Eric Adams)發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令；市府5日確認，該員工已經因向市府說謊而被解雇。

詹皮爾(Daniela Jampel)是前市司法局助理法務，此前多次組織和參加過反口罩遊行；她在4日市府的有關LGBTQ的記者會上假扮記者，提出與主題不相關的防疫問題，「幾周之前，你告訴家長們相信你，市府會解除兒童口罩令；十天前，你就站在這裡說兒童口罩令4月4日就將解除，但是現在依然沒有解除。」

影片來源：YouTube Forbes Breaking News

亞當斯當時表示，若疫情 無變化，可於4月4日解除兒童口罩令，但由於疫情已開始小幅反彈，市府日前決定延長口罩令；對於詹皮爾的問題，亞當斯回應道，「現在已經出現新變種病毒，疫情數字也在上升，我們應該採取正確的防疫步驟，這是我作為市長的責任；我的確說過這些話，也會說到做到。」

市司法局在一份聲明中確認，已經開除詹皮爾，稱「她做出向市府員工撒謊、假扮記者的決定，說明她完全缺乏判斷力和職業操守；」司法局還表示，詹皮爾此前多次發布有擾其工作職責的言論，並表示開除詹皮爾的決定在4日之前就已經做出。