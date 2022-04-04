我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普自創社群平台2月才推出 2名高層主管已辭職

跨性別運動員爭議 將讓科羅拉多州席次由藍轉紅？

紐約州上訴法院：選區重畫地圖有效 先公聽再裁決

記者和釗宇／紐約報導
斯托本郡高等法院法官麥卡利斯特。(美聯社)
斯托本郡高等法院法官麥卡利斯特。(美聯社)

紐約州議會此前提出的選區重畫地圖被指是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，遭上州斯托本郡高等法院叫停，但州最高法院上訴庭4日裁決選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽；法庭裁決之前，各參選人將繼續按照選區重畫地圖展開競選活動，預計在未來三周內做出裁決。

斯托本郡高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)3月31日曾作出裁決，認為紐約州民主黨控制的州議會重新畫分的國會和州議會選區地圖違憲，要求州議會重新畫分選區，在4月11日前提交方案。

隨後，州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州議會民主黨領袖提出上訴，州最高法院上訴庭(State Appellate Division)大法官林德利(Stephen Lindley)4日裁決，暫時允許選區重畫地圖繼續有效，並定於7日舉行公聽會；林德利說，由於顯而易見的原因，此案將被加速處理，「我預計最遲未來三周之內會做出裁決，也可能更早。」

如果選區重畫地圖繼續被叫停，則將導致紐約州初選延期，目前參選人已經按照新畫的選區進行選舉活動、籌集用於登上初選選票的連署簽名；州選舉委員會(State Board of Elections)此前表示，包括連署簽名在內的選舉相關截止日期，都將在本周截止，「在法院未做出裁決之前，所有截止日期依然有效。」

紐約州 民主黨 上州

上一則

疫情緩慢升溫 曼哈頓、布碌崙突出

下一則

保釋制度改革等議題未達一致 紐約州預算談判卡關

延伸閱讀

市議員李琳達就職 關注市民精神健康

市議員李琳達就職 關注市民精神健康

AirTag成跟蹤犯罪工具 留心不明嗶嗶聲

AirTag成跟蹤犯罪工具 留心不明嗶嗶聲
10大消費者詐欺投訴 網路居首 租房居次

10大消費者詐欺投訴 網路居首 租房居次
天氣預警僅英文、西語 詹樂霞籲增中文等語種

天氣預警僅英文、西語 詹樂霞籲增中文等語種
盧卡斯競選布碌崙州眾議員 詹樂霞背書

盧卡斯競選布碌崙州眾議員 詹樂霞背書

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
上海疫爆 改寫中國政經大局

上海疫爆 改寫中國政經大局
圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法