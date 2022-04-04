紐約州上訴法院：選區重畫地圖有效 先公聽再裁決
紐約州議會此前提出的選區重畫地圖被指是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，遭上州斯托本郡高等法院叫停，但州最高法院上訴庭4日裁決選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽；法庭裁決之前，各參選人將繼續按照選區重畫地圖展開競選活動，預計在未來三周內做出裁決。
斯托本郡高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)3月31日曾作出裁決，認為紐約州民主黨控制的州議會重新畫分的國會和州議會選區地圖違憲，要求州議會重新畫分選區，在4月11日前提交方案。
隨後，州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州議會民主黨領袖提出上訴，州最高法院上訴庭(State Appellate Division)大法官林德利(Stephen Lindley)4日裁決，暫時允許選區重畫地圖繼續有效，並定於7日舉行公聽會；林德利說，由於顯而易見的原因，此案將被加速處理，「我預計最遲未來三周之內會做出裁決，也可能更早。」
如果選區重畫地圖繼續被叫停，則將導致紐約州初選延期，目前參選人已經按照新畫的選區進行選舉活動、籌集用於登上初選選票的連署簽名；州選舉委員會(State Board of Elections)此前表示，包括連署簽名在內的選舉相關截止日期，都將在本周截止，「在法院未做出裁決之前，所有截止日期依然有效。」
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